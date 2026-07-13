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Самая дорогая подработка без опыта в УрФО оказалась связана с продажами
Фото: Вечерние ведомости
Менеджеры по продажам возглавили рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений о подработке без опыта в Уральском федеральном округе. В январе–июне 2026 года им предлагали в среднем 77,2 тысячи рублей в месяц, сообщили аналитики сервиса «Авито Подработка».
За год среднее предлагаемое вознаграждение для таких исполнителей выросло на 11%.
В целом по России самую высокую оплату среди соискателей без опыта предлагали ремонтникам – в среднем 86 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказались автомеханики с вознаграждением около 83,9 тысячи рублей, на третьем – строители с 76,5 тысячи рублей. В пятёрку также вошли мастера ногтевого сервиса и сварщики, которым предлагали 69,3 тысячи и 64,6 тысячи рублей соответственно.
Наиболее заметно за год выросло вознаграждение ремонтников – на 40%. Предложения для строителей увеличились на 30%, для сварщиков – на 15%.
Одновременно российские компании стали активнее искать людей без опыта. Количество предложений о подработке для консультантов выросло в 2,5 раза, для продавцов-консультантов – в 2,3 раза, для счётчиков-ревизоров – более чем вдвое. Почти в два раза увеличился спрос на сборщиков мебели, на 71% – на дворников.
Сами соискатели чаще интересовались подработкой администратором – спрос на такие предложения вырос более чем вдвое. Также увеличился интерес к работе сортировщиками, автомеханиками, репетиторами и счётчиками-ревизорами.
«Сегодня все больше бизнес-заказчиков готовы привлекать исполнителей без опыта, если необходимые навыки можно быстро освоить на практике. Особенно заметно это в сферах, где важно оперативно усиливать команды: за год число предложений о подработке без опыта выросло в автобизнесе (+66%), общественном питании (+43%) и складской логистике (+41%)», – рассказал старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка» Дмитрий Королёв. Мероприятие для возрастной категории 18+
За год среднее предлагаемое вознаграждение для таких исполнителей выросло на 11%.
В целом по России самую высокую оплату среди соискателей без опыта предлагали ремонтникам – в среднем 86 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказались автомеханики с вознаграждением около 83,9 тысячи рублей, на третьем – строители с 76,5 тысячи рублей. В пятёрку также вошли мастера ногтевого сервиса и сварщики, которым предлагали 69,3 тысячи и 64,6 тысячи рублей соответственно.
Наиболее заметно за год выросло вознаграждение ремонтников – на 40%. Предложения для строителей увеличились на 30%, для сварщиков – на 15%.
Одновременно российские компании стали активнее искать людей без опыта. Количество предложений о подработке для консультантов выросло в 2,5 раза, для продавцов-консультантов – в 2,3 раза, для счётчиков-ревизоров – более чем вдвое. Почти в два раза увеличился спрос на сборщиков мебели, на 71% – на дворников.
Сами соискатели чаще интересовались подработкой администратором – спрос на такие предложения вырос более чем вдвое. Также увеличился интерес к работе сортировщиками, автомеханиками, репетиторами и счётчиками-ревизорами.
«Сегодня все больше бизнес-заказчиков готовы привлекать исполнителей без опыта, если необходимые навыки можно быстро освоить на практике. Особенно заметно это в сферах, где важно оперативно усиливать команды: за год число предложений о подработке без опыта выросло в автобизнесе (+66%), общественном питании (+43%) и складской логистике (+41%)», – рассказал старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка» Дмитрий Королёв. Мероприятие для возрастной категории 18+
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