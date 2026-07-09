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В Краснотурьинске с родителей мальчика взыскали почти 150 тысяч за брошенный камень
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске суд взыскал с местных жителей почти 150 тысяч рублей за то, что их сын нечаянно повредил крышу Toyota Corolla и разбил лобовое стекло.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, мальчик играл рядом с припаркованным автомобилем, и в какой-то момент подкинутый вверх камень упал на машину. Это попало на камеру видеонаблюдения.
Ремонт обошёлся хозяйке автомобиля в 131 900 рублей. Родители мальчика отказались компенсировать затраты в добровольном порядке, и тогда женщина обратилась в суд. Она также включила в иск расходы на экспертизу – 10 тысяч рублей и госпошлину – 4 957 рублей.
Ответчики возражали против иска. Мать мальчика ссылалась на тяжелое материальное положение и отсутствие безопасных мест для игр.
Однако суд счёл, что автомобиль пострадал только из-за ненадлежащего контроля за ребёнком и отсутствия запрета на опасные игры вблизи автомобилей. Также доводы о давности повреждений и завышенной сумме ремонта суд отклонил.
Решение суда ещё может быть обжаловано. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, мальчик играл рядом с припаркованным автомобилем, и в какой-то момент подкинутый вверх камень упал на машину. Это попало на камеру видеонаблюдения.
Ремонт обошёлся хозяйке автомобиля в 131 900 рублей. Родители мальчика отказались компенсировать затраты в добровольном порядке, и тогда женщина обратилась в суд. Она также включила в иск расходы на экспертизу – 10 тысяч рублей и госпошлину – 4 957 рублей.
Ответчики возражали против иска. Мать мальчика ссылалась на тяжелое материальное положение и отсутствие безопасных мест для игр.
Однако суд счёл, что автомобиль пострадал только из-за ненадлежащего контроля за ребёнком и отсутствия запрета на опасные игры вблизи автомобилей. Также доводы о давности повреждений и завышенной сумме ремонта суд отклонил.
«В итоге суд постановил взыскать с каждого из родителей в пользу истца по 65 950 рублей в счёт возмещения материального ущерба, а также по 7 478 рублей судебных расходов. Таким образом, общая сумма взыскания с каждого ответчика составила 73 428 рублей»,
– рассказали в суде.
Решение суда ещё может быть обжаловано. Мероприятие для возрастной категории 18+
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