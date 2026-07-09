В Краснотурьинске с родителей мальчика взыскали почти 150 тысяч за брошенный камень

– рассказали в суде.

«В итоге суд постановил взыскать с каждого из родителей в пользу истца по 65 950 рублей в счёт возмещения материального ущерба, а также по 7 478 рублей судебных расходов. Таким образом, общая сумма взыскания с каждого ответчика составила 73 428 рублей»,