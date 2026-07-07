Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области клещи покусали более 17 тысяч человек
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Количество пострадавших от укусов клещей в Свердловской области достигло 17,3 тысячи человек с начала сезона. Такую статистику приводит региональное управление Роспотребнадзора.
С подозрением на энцефалит госпитализированы 107 человек, на боррелиоз – 212 человек.
Отмечается, что почти в половине случаев – 47,7% – у клещей находят лайм-боррелиоз. Другие болезни встречаются реже: в 1,4% пробах энцефалит; в 3,7% – эрлихиоз, в 1,4% – анаплазмоз. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Это в 1,6 раза ниже аналогичного показателя периода 2025 года и среднего многолетнего уровня»,
– отмечает ведомство.
С подозрением на энцефалит госпитализированы 107 человек, на боррелиоз – 212 человек.
Отмечается, что почти в половине случаев – 47,7% – у клещей находят лайм-боррелиоз. Другие болезни встречаются реже: в 1,4% пробах энцефалит; в 3,7% – эрлихиоз, в 1,4% – анаплазмоз. Мероприятие для возрастной категории 18+
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