За сутки в Свердловской области от вождения отстранили 65 человек





рассказали в областной ГАИ. «Из них значительная часть управляла транспортом в состоянии опьянения, при этом некоторые нарушители повторно сели за руль пьяными, либо не имели права управления транспортными средствами вовсе»,





– отметили в ГАИ. «Попытка оспорить показания прибора в надежде на то, что время сыграет на руку, к успеху не привела»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За сутки сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области отстранили от управления транспортом 65 водителей.В пресс-группе также рассказали о двух случаях. Один из них произошёл в Заречном, где инспектора ДПС остановили 41-летнего водителя «ВАЗ-2114» в состоянии сильного опьянения. Освидетельствование на месте показало результат 2,077 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха.Второй случай произошёл в посёлке Пышма. Там дорожные инспекторы остановили 23-летнего водителя «ВАЗ-21093». Освидетельствование на месте показало 0,433 миллиграмма на литр. Молодой человек не согласился с результатом и настоял на медицинском освидетельствовании, но и после него факт опьянения подтвердился.На обоих нарушителей составили протоколы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Мероприятие для возрастной категории 18+