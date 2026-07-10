Возрастное ограничение 18+
Россельхознадзор заблокировал поставку в Екатеринбург партию абрикосов из Азербайджана
Фото: Вечерние ведомости
Россельхознадзор запретил продавать партию абрикосов из Азербайджана, которую во вторник, 14 июля, привезли в Екатеринбург.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, накануне в уральскую столицу поступила партия из 19 тонн абрикосов. При проверке фруктов был выявлен карантинный объект – бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola Honey).
Поскольку законодательство запрещает ввоз гнилой продукции, грузополучателю не разрешили получить абрикосы. В итоге их пришлось вернуть обратно в Азербайджан.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, накануне в уральскую столицу поступила партия из 19 тонн абрикосов. При проверке фруктов был выявлен карантинный объект – бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola Honey).
Поскольку законодательство запрещает ввоз гнилой продукции, грузополучателю не разрешили получить абрикосы. В итоге их пришлось вернуть обратно в Азербайджан.
«Бурая монилиозная гниль – это карантинное заболевание, которое поражает преимущественно кустарники и деревья из семейства розоцветных. Плоды начинают болеть и покрываются плотным слоем плесени. Такие фрукты и ягоды не стоит употреблять в пищу. Никакой серьёзной опасности они для человека не несут, но, если все-таки съесть зараженный плод, существует риск заполучить лёгкое пищевое расстройство»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– пояснили в ведомстве.
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