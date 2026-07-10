Россельхознадзор заблокировал поставку в Екатеринбург партию абрикосов из Азербайджана

– пояснили в ведомстве.

«Бурая монилиозная гниль – это карантинное заболевание, которое поражает преимущественно кустарники и деревья из семейства розоцветных. Плоды начинают болеть и покрываются плотным слоем плесени. Такие фрукты и ягоды не стоит употреблять в пищу. Никакой серьёзной опасности они для человека не несут, но, если все-таки съесть зараженный плод, существует риск заполучить лёгкое пищевое расстройство»,