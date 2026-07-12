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СМИ сообщают о гибели девочки после выпадения из окна в Среднеуральске
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что во вторник, 14 июля, в Среднеуральске из окна на пятом этаже выпала двухлетняя девочка.
По данным «Е1», малышка погибла. Трагедия произошла в общежитии на улице Ленина.
Ресурс также добавляет, что якобы незадолго до трагедии мама малышки выкладывала в социальных сетях видео, на котором её дочка сидела на подоконнике.
Официальных комментариев по поводу случившегося ещё не было. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным «Е1», малышка погибла. Трагедия произошла в общежитии на улице Ленина.
Ресурс также добавляет, что якобы незадолго до трагедии мама малышки выкладывала в социальных сетях видео, на котором её дочка сидела на подоконнике.
Официальных комментариев по поводу случившегося ещё не было. Мероприятие для возрастной категории 18+
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