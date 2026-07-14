Из-за паводка в Ирбите объявили режим ЧС

«Все необходимые меры мы принимаем уже в течение двух недель, то есть с момента, когда в Ирбит стали поступать первые прогнозы о неблагоприятном развитии паводковой ситуации. При этом для эвакуируемых ирбитчан мы дополнительно разворачиваем еще один ПВР на лыжной базе в Сосновой роще»,