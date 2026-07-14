Возрастное ограничение 18+
Из-за паводка в Ирбите объявили режим ЧС
Фото: Николай Юдин
Во вторник, 14 июля, уровень воды в реке Ница достиг отметки 741 сантиметр. Поскольку для Ирбита этот уровень считается «опасным гидрологическим явлением», в городе ввели режим ЧС.
Накануне мэр города Николай Юдин заявил, что существенно на работу спасателей и предприятий города это решение не повлияет.
Добавим, что к утру среды, 15 июля, уровень воды в реке Ница достиг 786 сантиметров. По последним данным в районе затоплены 212 придомовых территорий, где проживает 434 человека, а также 98 жилых домов и дач, в которых проживают 250 человек.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Накануне мэр города Николай Юдин заявил, что существенно на работу спасателей и предприятий города это решение не повлияет.
«Все необходимые меры мы принимаем уже в течение двух недель, то есть с момента, когда в Ирбит стали поступать первые прогнозы о неблагоприятном развитии паводковой ситуации. При этом для эвакуируемых ирбитчан мы дополнительно разворачиваем еще один ПВР на лыжной базе в Сосновой роще»,
– сказал градоначальник.
Добавим, что к утру среды, 15 июля, уровень воды в реке Ница достиг 786 сантиметров. По последним данным в районе затоплены 212 придомовых территорий, где проживает 434 человека, а также 98 жилых домов и дач, в которых проживают 250 человек.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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