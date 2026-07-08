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Ливни и грозы прогнозируются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ближайшие два дня в Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы. Такой прогноз дают синоптики «Уральского гидрометцентра».
В четверг, 16 июля, в регионе сильные дожди и ливни, в отдельных районах гроза. Ночью +12…+17°C; днём +18…+23°C, на крайнем юго-западе до +26. Ветер 4-9 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью +15…+17°C, небольшой дождь, днём +20…+22°C, умеренный дождь, гроза. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 17 июля, в Свердловской области сильные дожди, гроза. Ночью +12…+17°C; днём +21…+26°C, на севере до +16°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой дождь, ночью +14…+16°C, днём +21…+23°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
В четверг, 16 июля, в регионе сильные дожди и ливни, в отдельных районах гроза. Ночью +12…+17°C; днём +18…+23°C, на крайнем юго-западе до +26. Ветер 4-9 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью +15…+17°C, небольшой дождь, днём +20…+22°C, умеренный дождь, гроза. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 17 июля, в Свердловской области сильные дожди, гроза. Ночью +12…+17°C; днём +21…+26°C, на севере до +16°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой дождь, ночью +14…+16°C, днём +21…+23°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
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