Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге шесть автобусов полтора месяца будут ходить по-новому

21.52 Вторник, 14 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В уральской столице с 17 июля вступают в силу временные изменения в работе общественного транспорта. Об этом предупреждает официальный городской портал Екатеринбург.рф.

Причина изменения автобусных маршрутов банальная: строительно-монтажные работы. Они затронут сразу две улицы Екатеринбурга: улицу Рябинина и улицу Академика Парина. Перекрытия затянутся до конца лета — схема будет действовать вплоть до 31 августа, так что горожанам стоит запомнить новые маршруты надолго.

Изменения коснулись сразу шести автобусных маршрутов, и объездные пути для каждого прописаны отдельно. Автобусы маршрутов № 46, 51 и 52 теперь в обе стороны они поедут по цепочке улиц: Вильгельма де Геннина — Академика Вавилова — Академика Ландау, и уже оттуда — по привычному пути. Для пассажиров этих номеров временно закроются остановки «Школа № 79», «Патрушиха» и «Академика Ландау». Вместо них можно будет выходить на «Вильгельма де Геннина» и «Академика Парина».

У автобуса № 55 своя траектория. В обоих направлениях он теперь покатит через Вильгельма де Геннина, затем — на Академика Сахарова и Хрустальногорскую, а дальше по старой схеме. У этого маршрута отменяются остановки «Вильгельма де Геннина» (в обратную сторону вместо неё не будет «Академика Парина»), а также «Детский сад № 43» и «Патрушиха». Зато добавится остановка «Школа № 79».

Автобусам № 62 и 93 до конца лета предстоит ездить по улицам: Академика Ландау — Академика Вавилова — Вильгельма де Геннина — Академика Сахарова — Рябинина, а дальше по графику. У них временно исчезнут остановочные пункты «Патрушиха» и «Академика Ландау», но появятся новые — «Академика Парина», «Вильгельма де Геннина» и «Школа № 79».

Для водителей личного транспорта в указанный период движение организуют по улицам Академика Сахарова — Вильгельма де Геннина — Академика Парина.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Мэрия Екатеринбурга заключает контракт по перевозкам новым трамвайным маршрутом в Академический
09 июля 2026
Улицу Вилонова в Екатеринбурге перекроют на два месяца
10 июля 2026
Стало известно, где будут проходить занятия учащихся Городского дворца творчества в Екатеринбурге
11 июля 2026
Пять новых автобусов-гармошек прибыли в Екатеринбург
07 июля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Добровольно не съеду». Жительница купеческой усадьбы, которую хочет снести мэрия Екатеринбурга, рассказала о своей мотивации

74-летняя Татьяна Савинова подала заявление на включение дома в реестр ОКН
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:52 В Екатеринбурге шесть автобусов полтора месяца будут ходить по-новому
21:26 Запланированную на понедельник операцию екатеринбургскому коту Нюсу пришлось отложить
20:54 Самая дорогая подработка без опыта в УрФО оказалась связана с продажами
20:51 В Нижнем Тагиле «управляшку» оштрафовали на четверть миллиона
19:52 В субботу над берегом Исети разольётся музыка
19:04 В Полевском после капремонта распахнула двери взрослая поликлиника
18:42 Суд встал на сторону семьи погибшей на станции Северка женщины
18:17 Подростки от 14 лет смогут подтвердить профиль на «Авито» через «Госуслуги»
18:00 Экс-сотрудников телефонной компании будут судить за продажу персональных данных в Нижнесергинском районе
16:59 После смерти трёх человек в погребе в посёлке Буланаш возбудили уголовное дело
16:28 Ради Царских дней в уральской столице перекроют дороги
15:33 Белая башня перешла в ведение госкорпорации «Дом.рф»
15:30 Власти Первоуральска пообещали попросить деньги у области для восстановления ДК «Горняк»
15:23 Молодой водитель с несовершеннолетними друзьями попал в ДТП в Екатеринбурге
14:58 Красноуфимские врачи вернули возможность ходить пострадавшей от непогоды пенсионерке
14:28 Осуждённой за истязание детей опекунше из Новолялинского района снизили срок лишения свободы
14:00 Жителя Верхней Пышмы осудили за драку в баре
13:34 В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 63-летнего мужчину
13:02 Приговор красноуфимцам, осуждённым за убийство и покушение на убийство, остался в силе
12:09 Вторую волну паводка ожидают в Ирбитском районе
11:22 Екатеринбуржца обвиняют в хищении 23 млн и ущербе на 76,6 млн рублей
11:00 В свердловском посёлке Буланаш в овощной яме задохнулись три человека
10:23 На 73-м километре ЕКАД произошло смертельное ДТП
10:12 Партию контрафакта изъяла полиция в Первоуральске
09:29 Работника железной дороги из Серова будут судить за присвоение имущества на 3,5 млн рублей
21:02 Жители Екатеринбурга обсудят будущее набережных Исети под плеск любимой реки
Все новости Свердловской области
12:03 В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Все новости России и мира
21:52 В Екатеринбурге шесть автобусов полтора месяца будут ходить по-новому
21:26 Запланированную на понедельник операцию екатеринбургскому коту Нюсу пришлось отложить
20:54 Самая дорогая подработка без опыта в УрФО оказалась связана с продажами
20:51 В Нижнем Тагиле «управляшку» оштрафовали на четверть миллиона
19:52 В субботу над берегом Исети разольётся музыка
19:04 В Полевском после капремонта распахнула двери взрослая поликлиника
18:42 Суд встал на сторону семьи погибшей на станции Северка женщины
18:17 Подростки от 14 лет смогут подтвердить профиль на «Авито» через «Госуслуги»
18:00 Экс-сотрудников телефонной компании будут судить за продажу персональных данных в Нижнесергинском районе
16:59 После смерти трёх человек в погребе в посёлке Буланаш возбудили уголовное дело
16:28 Ради Царских дней в уральской столице перекроют дороги
15:33 Белая башня перешла в ведение госкорпорации «Дом.рф»
15:30 Власти Первоуральска пообещали попросить деньги у области для восстановления ДК «Горняк»
15:23 Молодой водитель с несовершеннолетними друзьями попал в ДТП в Екатеринбурге
14:58 Красноуфимские врачи вернули возможность ходить пострадавшей от непогоды пенсионерке
14:28 Осуждённой за истязание детей опекунше из Новолялинского района снизили срок лишения свободы
14:00 Жителя Верхней Пышмы осудили за драку в баре
13:34 В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 63-летнего мужчину
13:02 Приговор красноуфимцам, осуждённым за убийство и покушение на убийство, остался в силе
12:09 Вторую волну паводка ожидают в Ирбитском районе
11:22 Екатеринбуржца обвиняют в хищении 23 млн и ущербе на 76,6 млн рублей
11:00 В свердловском посёлке Буланаш в овощной яме задохнулись три человека
10:23 На 73-м километре ЕКАД произошло смертельное ДТП
10:12 Партию контрафакта изъяла полиция в Первоуральске
09:29 Работника железной дороги из Серова будут судить за присвоение имущества на 3,5 млн рублей
21:02 Жители Екатеринбурга обсудят будущее набережных Исети под плеск любимой реки
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK