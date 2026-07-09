В Екатеринбурге шесть автобусов полтора месяца будут ходить по-новому

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В уральской столице с 17 июля вступают в силу временные изменения в работе общественного транспорта. Об этом предупреждает официальный городской портал Екатеринбург.рф.Причина изменения автобусных маршрутов банальная: строительно-монтажные работы. Они затронут сразу две улицы Екатеринбурга: улицу Рябинина и улицу Академика Парина. Перекрытия затянутся до конца лета — схема будет действовать вплоть до 31 августа, так что горожанам стоит запомнить новые маршруты надолго.Изменения коснулись сразу шести автобусных маршрутов, и объездные пути для каждого прописаны отдельно. Автобусы маршрутов № 46, 51 и 52 теперь в обе стороны они поедут по цепочке улиц: Вильгельма де Геннина — Академика Вавилова — Академика Ландау, и уже оттуда — по привычному пути. Для пассажиров этих номеров временно закроются остановки «Школа № 79», «Патрушиха» и «Академика Ландау». Вместо них можно будет выходить на «Вильгельма де Геннина» и «Академика Парина».У автобуса № 55 своя траектория. В обоих направлениях он теперь покатит через Вильгельма де Геннина, затем — на Академика Сахарова и Хрустальногорскую, а дальше по старой схеме. У этого маршрута отменяются остановки «Вильгельма де Геннина» (в обратную сторону вместо неё не будет «Академика Парина»), а также «Детский сад № 43» и «Патрушиха». Зато добавится остановка «Школа № 79».Автобусам № 62 и 93 до конца лета предстоит ездить по улицам: Академика Ландау — Академика Вавилова — Вильгельма де Геннина — Академика Сахарова — Рябинина, а дальше по графику. У них временно исчезнут остановочные пункты «Патрушиха» и «Академика Ландау», но появятся новые — «Академика Парина», «Вильгельма де Геннина» и «Школа № 79».Для водителей личного транспорта в указанный период движение организуют по улицам Академика Сахарова — Вильгельма де Геннина — Академика Парина. Мероприятие для возрастной категории 18+