На «Авито» распродают цирковой реквизит в помощь детям с особенностями здоровья и «трудным» подросткам





— рассказала фандрайзер Упсала-Цирка Юлия Булыгина. «Для нас этот проект — возможность рассказать об Упсала-Цирке новым аудиториям. Мы рады, что “Авито” поддержал нашу креативную идею, помог организационно и технически, а главное — разделил ценности и смыслы проекта и нового спектакля»,

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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На «Авито» выставили реквизит и арт-объекты из спектаклей петербургского Упсала-Цирка. Деньги от продажи направят на постановку нового спектакля «Я здесь» с участием подростков с особенностями поведения и здоровья, сообщили в пресс-службе платформы. Найти магазин на платформе можно, вбив «Упсала-Цирк» в поиске.Среди лотов — гигантское пушистое кресло из спектакля «Сторож снов», слон на колёсах, винтажный ковёр, чемоданы, дискошар, мячи и булавы для жонглирования, гимнастические кольца, театральные афиши и многое другое. Ещё два секретных лота организаторы представят позднее.Купить предметы могут жители всех регионов России. В карточках объявлений рассказаны сценические истории каждого лота.Все вырученные средства пойдут на подготовку спектакля «Я здесь», премьера которого запланирована на осень 2026 года. Постановку создают участники подросткового проекта Упсала-Цирка вместе с режиссёром Ариной Поляковой. Спектакль будет посвящён поиску своего места, взрослению и попыткам выйти за привычные границы.Упсала-Цирк работает в Санкт-Петербурге с 2000 года. Через проект прошли около 1,5 тысяч детей и подростков, оказавшихся в уязвимой ситуации и с особенностями здоровья, в том числе ребята с синдромом Дауна. Команда цирка поставила более 30 спектаклей.Поддержать проект также можно через благотворительный раздел #яПомогаю на «Авито». Мероприятие для возрастной категории 18+