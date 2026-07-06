Возрастное ограничение 18+

На «Авито» распродают цирковой реквизит в помощь детям с особенностями здоровья и «трудным» подросткам

15.49 Среда, 15 июля 2026
Фото предоставлено Авито
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На «Авито» выставили реквизит и арт-объекты из спектаклей петербургского Упсала-Цирка. Деньги от продажи направят на постановку нового спектакля «Я здесь» с участием подростков с особенностями поведения и здоровья, сообщили в пресс-службе платформы. Найти магазин на платформе можно, вбив «Упсала-Цирк» в поиске.

Среди лотов — гигантское пушистое кресло из спектакля «Сторож снов», слон на колёсах, винтажный ковёр, чемоданы, дискошар, мячи и булавы для жонглирования, гимнастические кольца, театральные афиши и многое другое. Ещё два секретных лота организаторы представят позднее.

Купить предметы могут жители всех регионов России. В карточках объявлений рассказаны сценические истории каждого лота.

Все вырученные средства пойдут на подготовку спектакля «Я здесь», премьера которого запланирована на осень 2026 года. Постановку создают участники подросткового проекта Упсала-Цирка вместе с режиссёром Ариной Поляковой. Спектакль будет посвящён поиску своего места, взрослению и попыткам выйти за привычные границы.

«Для нас этот проект — возможность рассказать об Упсала-Цирке новым аудиториям. Мы рады, что “Авито” поддержал нашу креативную идею, помог организационно и технически, а главное — разделил ценности и смыслы проекта и нового спектакля»,

— рассказала фандрайзер Упсала-Цирка Юлия Булыгина.


Упсала-Цирк работает в Санкт-Петербурге с 2000 года. Через проект прошли около 1,5 тысяч детей и подростков, оказавшихся в уязвимой ситуации и с особенностями здоровья, в том числе ребята с синдромом Дауна. Команда цирка поставила более 30 спектаклей.

Поддержать проект также можно через благотворительный раздел #яПомогаю на «Авито».

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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13:05 В связи с гибелью ребёнка после падения из окна в Среднеуральске возбудили уголовное дело
12:03 Жительницу Нижнего Тагила лишили свободы за покушение на убийство сожителя
11:44 В Свердловской области клещи покусали более 17 тысяч человек
10:52 Из-за паводка в Ирбите объявили режим ЧС
10:36 СМИ сообщают о гибели девочки после выпадения из окна в Среднеуральске
10:09 Обвиняемую в мошенничестве при получении пенсии жительницу Красноуфимска оправдали
09:35 Екатеринбуржца обвиняют в убийстве сожителя своей матери
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21:26 Запланированную на понедельник операцию екатеринбургскому коту Нюсу пришлось отложить
20:54 Самая дорогая подработка без опыта в УрФО оказалась связана с продажами
20:51 В Нижнем Тагиле «управляшку» оштрафовали на четверть миллиона
19:52 В субботу над берегом Исети разольётся музыка
19:04 В Полевском после капремонта распахнула двери взрослая поликлиника
18:42 Суд встал на сторону семьи погибшей на станции Северка женщины
18:17 Подростки от 14 лет смогут подтвердить профиль на «Авито» через «Госуслуги»
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16:59 После смерти трёх человек в погребе в посёлке Буланаш возбудили уголовное дело
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15:33 Белая башня перешла в ведение госкорпорации «Дом.рф»
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