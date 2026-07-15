В связи с гибелью ребёнка после падения из окна в Среднеуральске возбудили уголовное дело

– сказал Шульга.

«Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра в комнате с открытым окном или балконом! Отодвиньте от окон все предметы мебели, которые могут послужить детям ступенькой. Установите на окна специальные блокираторы или ограничители, которые не позволят ребёнку самостоятельно открыть окно. Москитные сетки не предназначены для защиты от падения! Они не выдерживают веса ребёнка. Помните: безопасность детей – в ваших руках!»,