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В связи с гибелью ребёнка после падения из окна в Среднеуральске возбудили уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Среднеуральске возбудили уголовное дело после смерти двухлетней малышки, которая вчера днём выпала из окна на пятом этаже.
Как рассказал Вечерним ведомостям начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, перед трагедией девочка попросила у мамы попить. Женщина ушла на кухню, а, когда вернулась, увидела, как дочь падает, но схватить её не успела.
Известно, что женщина одна занималась воспитанием дочери. Также по данным Горелых, в феврале 2026 года на неё составляли протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание собственного ребёнка.
По факту произошедшего следственным отделом по городу Верхняя Пышма возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ – «причинение смерти по неосторожности», сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Шульга.
Как рассказал Вечерним ведомостям начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, перед трагедией девочка попросила у мамы попить. Женщина ушла на кухню, а, когда вернулась, увидела, как дочь падает, но схватить её не успела.
Известно, что женщина одна занималась воспитанием дочери. Также по данным Горелых, в феврале 2026 года на неё составляли протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание собственного ребёнка.
По факту произошедшего следственным отделом по городу Верхняя Пышма возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ – «причинение смерти по неосторожности», сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Шульга.
«Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра в комнате с открытым окном или балконом! Отодвиньте от окон все предметы мебели, которые могут послужить детям ступенькой. Установите на окна специальные блокираторы или ограничители, которые не позволят ребёнку самостоятельно открыть окно. Москитные сетки не предназначены для защиты от падения! Они не выдерживают веса ребёнка. Помните: безопасность детей – в ваших руках!»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сказал Шульга.
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