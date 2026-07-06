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Жительницу Нижнего Тагила лишили свободы за покушение на убийство сожителя

12.03 Среда, 15 июля 2026
Фото: Прокуратура Свердловской области
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В Нижнем Тагиле к лишению свободы приговорили 20-летнюю местную жительницу Екатерину Орлову, которая в июле 2025 года вонзила нож в шею своему сожителю, пока он спал.

Согласно материалам дела, девушка тут же сбежала с места преступления, а мужчина, проснувшись от сильного кровотечения, позвал на помощь. Его услышали друзья, спавшие в соседней комнате, и вызвали скорую.

Обвиняемая свою вину не признала, полностью отрицая причастность к произошедшему.

Суд, с учётом позиции прокурора, признал девушку виновной в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначил ей 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал с неё в пользу потерпевшего 550 тысяч в качестве компенсации морального вреда, рассказали в прокуратуре Свердловской области.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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18:17 Подростки от 14 лет смогут подтвердить профиль на «Авито» через «Госуслуги»
18:00 Экс-сотрудников телефонной компании будут судить за продажу персональных данных в Нижнесергинском районе
16:59 После смерти трёх человек в погребе в посёлке Буланаш возбудили уголовное дело
16:28 Ради Царских дней в уральской столице перекроют дороги
15:33 Белая башня перешла в ведение госкорпорации «Дом.рф»
15:30 Власти Первоуральска пообещали попросить деньги у области для восстановления ДК «Горняк»
15:23 Молодой водитель с несовершеннолетними друзьями попал в ДТП в Екатеринбурге
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