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Жительницу Нижнего Тагила лишили свободы за покушение на убийство сожителя
Фото: Прокуратура Свердловской области
В Нижнем Тагиле к лишению свободы приговорили 20-летнюю местную жительницу Екатерину Орлову, которая в июле 2025 года вонзила нож в шею своему сожителю, пока он спал.
Согласно материалам дела, девушка тут же сбежала с места преступления, а мужчина, проснувшись от сильного кровотечения, позвал на помощь. Его услышали друзья, спавшие в соседней комнате, и вызвали скорую.
Обвиняемая свою вину не признала, полностью отрицая причастность к произошедшему.
Суд, с учётом позиции прокурора, признал девушку виновной в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначил ей 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал с неё в пользу потерпевшего 550 тысяч в качестве компенсации морального вреда, рассказали в прокуратуре Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно материалам дела, девушка тут же сбежала с места преступления, а мужчина, проснувшись от сильного кровотечения, позвал на помощь. Его услышали друзья, спавшие в соседней комнате, и вызвали скорую.
Обвиняемая свою вину не признала, полностью отрицая причастность к произошедшему.
Суд, с учётом позиции прокурора, признал девушку виновной в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначил ей 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал с неё в пользу потерпевшего 550 тысяч в качестве компенсации морального вреда, рассказали в прокуратуре Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
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