В Нижнем Тагиле «управляшку» оштрафовали на четверть миллиона

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила решила проверить, как местная управляющая компания справляется со своими обязанностями. Поводом стали жалобы жителей многоквартирных домов, которые остались один на один с коммунальными проблемами.В ходе проверки надзорное ведомство установило, что у ООО «Местное управляющее предприятие Уралградмаш» есть все необходимые лицензии — формально организация допущена к управлению домами. Но на деле, как выяснили проверяющие, работа служб оставляла желать лучшего. Самое вопиющее нарушение касалось аварийно-диспетчерской службы: компания попросту не обеспечила приём заявок от жильцов об авариях на сетях. В случаях прорыва трубы или перебоев с электричеством дозвониться до аварийной службы попросту невозможно. Но и повреждения, которые всё же удавалось зафиксировать, не устраняли в нормативный срок. Людям приходилось сутками сидеть без воды, тепла или электричества, когда по закону компания обязана была решать проблему куда быстрее.Прокуратура сочла подобное отношение недопустимым и возбудила в отношении УК административное дело по части 3 статьи 14.1.3 КоАП («грубое нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами»). Дело передали на рассмотрение в суд, и результаты не заставили себя ждать.По итогам разбирательства ООО «Местное управляющее предприятие Уралградмаш» признали виновным и назначили штраф в 250 тысяч рублей. Прокуратура собирается держать ситуацию на контроле во избежание повторных нарушений со стороны «управляшки». Мероприятие для возрастной категории 18+