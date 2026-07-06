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В Нижнем Тагиле «управляшку» оштрафовали на четверть миллиона

20.51 Вторник, 14 июля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
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Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила решила проверить, как местная управляющая компания справляется со своими обязанностями. Поводом стали жалобы жителей многоквартирных домов, которые остались один на один с коммунальными проблемами.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что у ООО «Местное управляющее предприятие Уралградмаш» есть все необходимые лицензии — формально организация допущена к управлению домами. Но на деле, как выяснили проверяющие, работа служб оставляла желать лучшего. Самое вопиющее нарушение касалось аварийно-диспетчерской службы: компания попросту не обеспечила приём заявок от жильцов об авариях на сетях. В случаях прорыва трубы или перебоев с электричеством дозвониться до аварийной службы попросту невозможно. Но и повреждения, которые всё же удавалось зафиксировать, не устраняли в нормативный срок. Людям приходилось сутками сидеть без воды, тепла или электричества, когда по закону компания обязана была решать проблему куда быстрее.

Прокуратура сочла подобное отношение недопустимым и возбудила в отношении УК административное дело по части 3 статьи 14.1.3 КоАП («грубое нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами»). Дело передали на рассмотрение в суд, и результаты не заставили себя ждать.

По итогам разбирательства ООО «Местное управляющее предприятие Уралградмаш» признали виновным и назначили штраф в 250 тысяч рублей. Прокуратура собирается держать ситуацию на контроле во избежание повторных нарушений со стороны «управляшки».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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