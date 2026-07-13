У 52-летнего жителя Свердловской области киста «съела» часть челюсти

– рассказали в ведомстве.

«Чтобы сохранить собственную кость пациента, врачи без единого разреза на лице пациента выполнили малоинвазивную операцию – марсупиализацию кисты с одновременным удалением причинного зуба мудрости. После этого в полость кисты установили специальную дренажную трубку, которая предотвращала накопление жидкости и устраняла избыточное давление. Её расположение позволило пациенту жевать и говорить без помех»,