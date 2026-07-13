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У 52-летнего жителя Свердловской области киста «съела» часть челюсти
Фото: «Здоровье уральцев»
В Свердловской области врачи спасли 52-летнего пациента от кисты, которая на протяжении нескольких лет растворяла его челюсть.
Как сообщили в канале регионального министерства здравоохранения «Здоровье уральцев», мужчина обратился к врачам, когда ему было уже сложно открывать рот. Снимок показал, что от коренных зубов до области височно-нижнечелюстного сустава разрослась гигантская киста, внутри которой годами накапливалась жидкость и давила на костную ткань. Из-за этого мелкие сосуды, питающие кость, сдавливались и кость рассасывалась. В итоге в челюсти появились дыры.
Спустя три месяца у мужчины начала восстанавливаться костная ткань. Ожидается, что в течение 1,5-2 лет дыры в челюсти зарастут. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в канале регионального министерства здравоохранения «Здоровье уральцев», мужчина обратился к врачам, когда ему было уже сложно открывать рот. Снимок показал, что от коренных зубов до области височно-нижнечелюстного сустава разрослась гигантская киста, внутри которой годами накапливалась жидкость и давила на костную ткань. Из-за этого мелкие сосуды, питающие кость, сдавливались и кость рассасывалась. В итоге в челюсти появились дыры.
«Чтобы сохранить собственную кость пациента, врачи без единого разреза на лице пациента выполнили малоинвазивную операцию – марсупиализацию кисты с одновременным удалением причинного зуба мудрости. После этого в полость кисты установили специальную дренажную трубку, которая предотвращала накопление жидкости и устраняла избыточное давление. Её расположение позволило пациенту жевать и говорить без помех»,
– рассказали в ведомстве.
Спустя три месяца у мужчины начала восстанавливаться костная ткань. Ожидается, что в течение 1,5-2 лет дыры в челюсти зарастут. Мероприятие для возрастной категории 18+
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