Возрастное ограничение 18+
Трёх курьеров мошенников осудили в Асбесте
Фото: Прокуратура Свердловской области
Асбестовский городской суд вынес приговор трём местным жителям – двум юношам и девушке, которые помогали телефонным мошенникам похищать сбережения у пожилых людей.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мошенники сначала «обрабатывали» пенсионеров, действуя по схеме «родственник попал в ДТП», а потом отправляли к ним своих курьеров. Те забирали деньги, после чего переводили их на счета других соучастников, оставляя себе небольшую часть в качестве вознаграждения.
В результате пострадало 14 человек. Общий ущерб превысил 3,7 миллиона рублей.
Суд признал троицу виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере) и назначил им наказание от 2 до 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мошенники сначала «обрабатывали» пенсионеров, действуя по схеме «родственник попал в ДТП», а потом отправляли к ним своих курьеров. Те забирали деньги, после чего переводили их на счета других соучастников, оставляя себе небольшую часть в качестве вознаграждения.
В результате пострадало 14 человек. Общий ущерб превысил 3,7 миллиона рублей.
Суд признал троицу виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере) и назначил им наказание от 2 до 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мероприятие для возрастной категории 18+
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