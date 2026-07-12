В Нижнем Тагиле после гибели ребенка под колесами мусоровоза возбудили уголовное дело

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП, которое произошло сегодня в Нижнем Тагиле. Под колесами мусоровоза погибла 4-летняя девочка. Об этом сообщили в СУ СК России по Свердловской области.Как сообщили в СУ СК России по Свердловской области, уголовное дело возбуждено по статьям 238 и 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей; нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые процессуальные действия.Мероприятие для возрастной категории 18+