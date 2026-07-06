Водителям напомнили, что нужно делать сразу после ДТП

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Ошибки, допущенные в первые минуты после аварии, могут помешать правильно оформить происшествие и получить страховую выплату. В Авито Авто рассказали, как действовать водителю после столкновения.В первую очередь необходимо остановить автомобиль, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. В населённом пункте он должен находиться не менее чем в 15 метрах от машины, за его пределами – не менее чем в 30 метрах.Выходить из автомобиля следует только после того, как водитель убедился, что это безопасно. В тёмное время суток или при плохой видимости лучше надеть светоотражающий жилет. За пределами населённых пунктов при нахождении на проезжей части или обочине это требование ПДД.Затем необходимо проверить, есть ли пострадавшие. При наличии травм нужно вызвать скорую помощь по номеру 103 или позвонить в службу 112. Тяжело пострадавших не следует перемещать без крайней необходимости – например, если им не угрожает пожар или новое столкновение.После этого участникам предстоит решить, как оформлять ДТП. Самый быстрый вариант – европротокол, позволяющий обойтись без сотрудников Госавтоинспекции.Оформить его можно, если в аварии участвовали только два автомобиля, у обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО, никто не пострадал, а имущество третьих лиц – дорожные знаки, ограждения, припаркованные машины и другие объекты – не повреждено.Европротокол можно заполнить на бумаге или в электронном виде через приложение «Госуслуги Авто» или «Помощник ОСАГО».Размер страховой выплаты зависит от способа оформления:– до 400 тысяч рублей – если ДТП сфотографировано и между водителями нет разногласий;– до 200 тысяч рублей – если фотографии есть, но участники спорят об обстоятельствах аварии;– до 100 тысяч рублей – если фотофиксации нет, но разногласия отсутствуют.Обратиться в страховую компанию следует не позднее пяти рабочих дней после ДТП.Вызвать Госавтоинспекцию необходимо, если есть пострадавшие, в аварии участвовали более двух автомобилей, у кого-либо из водителей нет ОСАГО, повреждено чужое имущество либо происшествие невозможно оформить по европротоколу. Позвонить можно по номерам 102 или 112.До перемещения автомобилей необходимо подробно зафиксировать место аварии: сфотографировать общий план, положение машин, повреждения, государственные номера, разметку, дорожные знаки, светофоры и следы торможения. Запись с видеорегистратора лучше сразу сохранить отдельно.Участникам также следует обменяться контактами, данными водительских удостоверений, сведениями об автомобилях и полисах ОСАГО. Если у аварии были очевидцы, необходимо записать их имена и номера телефонов.Если автомобили мешают движению, после фото- и видеофиксации их нужно убрать с проезжей части. При этом покидать место аварии до завершения оформления нельзя – за это предусмотрена административная ответственность, вплоть до лишения водительских прав.Водитель также может обратиться к аварийному комиссару. Специалист поможет зафиксировать обстоятельства происшествия и подготовить документы, однако все бумаги перед подписанием необходимо проверить самостоятельно.После оформления ДТП нужно сохранить фотографии, видеозаписи, контакты свидетелей и полученные документы. Ошибки в описании повреждений могут осложнить не только получение выплаты, но и последующую продажу машины.«Информация об авариях формирует историю автомобиля и в дальнейшем учитывается покупателями при проверке машины через специализированные сервисы, такие как Автотека. Поэтому важно внимательно относиться к оформлению происшествия и следить за корректностью всех документов», – отметил руководитель продукта Автотека в Авито Авто Дмитрий Крылов. Мероприятие для возрастной категории 18+