Свердловским семьям перечислили более 809 миллионов рублей новой выплаты

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Более 26 тысяч родителей в Свердловской области уже получили ежегодную семейную выплату. Общая сумма перечисленных средств превысила 809 миллионов рублей, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.Средний размер выплаты составил около 32 тысяч рублей.Заявления начали принимать в июне 2026 года. На поддержку могут рассчитывать родители, воспитывающие двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов. При назначении выплаты Соцфонд оценивает доходы и имущество семьи по правилам, аналогичным условиям получения единого пособия.Сумму выплаты рассчитывают с учётом уплаченного НДФЛ. При этом её не уменьшают из-за налоговых вычетов на лечение, образование или покупку имущества.«Подать заявление может каждый из родителей отдельно, если он официально работал и в 2025 году с его доходов был уплачен налог на доходы физических лиц, – пояснила управляющий отделением Социального фонда России по Свердловской области Елена Альшиц. – Самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, чей доход не облагается налогом на доходы физических лиц, права на выплату не имеют».Подать заявление можно до 1 октября 2026 года через портал госуслуг, клиентские службы Соцфонда или МФЦ. Большинство сведений ведомство запрашивает самостоятельно. Лично принести потребуется, например, выданные за границей свидетельства о рождении и браке, а также сведения о доходах от силовых ведомств. Мероприятие для возрастной категории 18+