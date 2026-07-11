В Нижнем Тагиле 4-летняя девочка погибла под колесами мусоровоза

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Смертельное ДТП произошло сегодня днем на улице Лисогорской в Нижнем Тагиле. Под колесами мусоровоза погибла 4-летняя девочка, которая ехала на велосипеде, сообщает Госавтоинспекция области.По предварительным данным, 55-летний водитель мусоровоза «КамАЗ» двигался по улице Лисогорской, когда на проезжей части без взрослых находилась 4-летняя девочка на велосипеде. Девочка упала с велосипеда перед движущимся мусоровозом и не успела подняться.Ребёнок умер в машине скорой помощи. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.Мероприятие для возрастной категории 18+