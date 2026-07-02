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В Екатеринбурге пройдёт благотворительный вечер поэзии в поддержку Юрия Казарина
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Через две недели, 24 июля, в креативном кластере «Л52» состоится музыкально-поэтический вечер «Невыразимое». Он будет посвящён творчеству Юрия Казарина.
Юрий Казарин — доктор наук, лингвист, поэт и философ. Уже 20 лет Казарин живёт в Каменке и пишет стихи и книги о Данте, Мандельштаме, Борисе Рыжем, а также о любви, жизни и смерти. Посвящённый ему вечер пройдёт в формате живого диалога, модератором которого выступит главный редактор «Культуры Екатеринбурга» Елена Азанова. Разговор коснётся снов поэта с Пушкиным и Довлатовым, а также того, что значит «думать стихи». Особое внимание будет уделено главной тайне поэзии — невыразимому, тому, что нельзя передать словами, но можно почувствовать.
Помимо беседы, гостей ждёт музыкальная программа: песни на стихи Казарина на музыку Александра Жемчужникова исполнит оперная певица и руководитель Академического хора «Л52» Екатерина Лахтина. Тексты поэта прозвучат также в исполнении артистов Городских актёрских мастерских.
Организаторы подчёркивают, что это событие носит благотворительный характер. Юрий Казарин тяжело болен, и цель вечера — собрать средства на его лечение. Поддержать поэта можно несколькими способами: приобрести его сборник «Призрак речи», купить уникальные картины художниц Оксаны Мицник и Анны Белоусовой, созданные по мотивам его стихов, или же просто сделать денежный перевод.
Мероприятие начнётся в 19.00, вход разрешён для людей от 12 лет и старше. Вход на вечер бесплатный, но необходима предварительная регистрация по ссылке на сайте Timepad. Мероприятие для возрастной категории 18+
Юрий Казарин — доктор наук, лингвист, поэт и философ. Уже 20 лет Казарин живёт в Каменке и пишет стихи и книги о Данте, Мандельштаме, Борисе Рыжем, а также о любви, жизни и смерти. Посвящённый ему вечер пройдёт в формате живого диалога, модератором которого выступит главный редактор «Культуры Екатеринбурга» Елена Азанова. Разговор коснётся снов поэта с Пушкиным и Довлатовым, а также того, что значит «думать стихи». Особое внимание будет уделено главной тайне поэзии — невыразимому, тому, что нельзя передать словами, но можно почувствовать.
Помимо беседы, гостей ждёт музыкальная программа: песни на стихи Казарина на музыку Александра Жемчужникова исполнит оперная певица и руководитель Академического хора «Л52» Екатерина Лахтина. Тексты поэта прозвучат также в исполнении артистов Городских актёрских мастерских.
Организаторы подчёркивают, что это событие носит благотворительный характер. Юрий Казарин тяжело болен, и цель вечера — собрать средства на его лечение. Поддержать поэта можно несколькими способами: приобрести его сборник «Призрак речи», купить уникальные картины художниц Оксаны Мицник и Анны Белоусовой, созданные по мотивам его стихов, или же просто сделать денежный перевод.
Мероприятие начнётся в 19.00, вход разрешён для людей от 12 лет и старше. Вход на вечер бесплатный, но необходима предварительная регистрация по ссылке на сайте Timepad. Мероприятие для возрастной категории 18+
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