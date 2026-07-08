На 34% вырос интерес к обучению вождению мотоциклов на Урале за год

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жители Уральского федерального округа стали чаще интересоваться обучением вождению мотоциклов. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «Авито Услуг».По итогам июня интерес к услугам инструкторов по всем категориям вождения в УрФО вырос на 9% по сравнению с маем, а количество предложений увеличилось на 3%. В годовом выражении спрос также продолжил расти, прибавив 10%, тогда как число объявлений от преподавателей увеличилось на 24%.Самым быстрорастущим направлением стало обучение вождению мотоциклов. За год спрос на такие занятия увеличился на 34%, а количество предложений от инструкторов выросло на 43%.Мероприятие для возрастной категории 18+