Возрастное ограничение 18+
На 34% вырос интерес к обучению вождению мотоциклов на Урале за год
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители Уральского федерального округа стали чаще интересоваться обучением вождению мотоциклов. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «Авито Услуг».
По итогам июня интерес к услугам инструкторов по всем категориям вождения в УрФО вырос на 9% по сравнению с маем, а количество предложений увеличилось на 3%. В годовом выражении спрос также продолжил расти, прибавив 10%, тогда как число объявлений от преподавателей увеличилось на 24%.
Самым быстрорастущим направлением стало обучение вождению мотоциклов. За год спрос на такие занятия увеличился на 34%, а количество предложений от инструкторов выросло на 43%.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По итогам июня интерес к услугам инструкторов по всем категориям вождения в УрФО вырос на 9% по сравнению с маем, а количество предложений увеличилось на 3%. В годовом выражении спрос также продолжил расти, прибавив 10%, тогда как число объявлений от преподавателей увеличилось на 24%.
Самым быстрорастущим направлением стало обучение вождению мотоциклов. За год спрос на такие занятия увеличился на 34%, а количество предложений от инструкторов выросло на 43%.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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