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В Екатеринбурге во второй раз прошёл фестиваль Stereoleto

04.28 Воскресенье, 12 июля 2026
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
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11 июля в Харитоновском саду Екатеринбурга состоялся музыкальный фестиваль Stereoleto. В уральской столице мероприятие проводится второй год подряд — площадкой снова стал сад усадьбы Расторгуевых-Харитоновых.

Ворота открылись в 14.00. Помимо музыкальной программы, для посетителей работали дизайнерский маркет с товарами местных авторов, фудкорт с проектами региональной гастрономии и лаунж-зоны. Стоимость входного билета начиналась от 3200 рублей. Организатором выступила АНО «Светлая Музыка».


Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости

Хедлайнерами вечера стали Антоха МС и группа «Моя Мишель». Антоха МС исполнил, среди прочих композиций, треки «Ритм сердца» и «Бросай табак».

Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости

В 20.40 на сцену вышла «Моя Мишель» во главе с вокалисткой Таней Ткачук — прозвучали «Зима в сердце», «Курточка» и «Тёмные аллеи». До хедлайнеров публику разогревали Катя Павлова из группы «Обе две», Филипп Хмыров, «Диктофон» и «Хохма».

Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости

Фестиваль Stereoleto появился в Санкт-Петербурге в 2002 году и позиционируется организаторами как первый независимый международный музыкальный фестиваль в России. Его лайн-ап ежегодно обновляется полностью. В 2026 году фестиваль прошёл в трёх городах: 13–14 июня — в Петербурге на площадке «Севкабель Порт», 27 июня — в Самаре и 11 июля — в Екатеринбурге.

Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости

За пределы двух столиц Stereoleto впервые вышел в 2025 году — тогда дебютный екатеринбургский фестиваль, по оценкам организаторов, собрал около трёх тысяч человек. На сцене выступали Polnalyubvi, Zoloto, Beautiful Boys, «внимание брусника!», «Перемотка», «Сова», Nuggers, «Несладко» и екатеринбургский рок-дуэт «Синдром главного героя».

Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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04:28 В Екатеринбурге во второй раз прошёл фестиваль Stereoleto
18:41 Семья вылетела на встречную полосу: на трассе Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП
18:15 450 тысяч взыскала жительница Арамили с владельца аквапарка в Джубге за неудачный сёрфинг
17:33 В частном детском саду Екатеринбурга выявили санитарные нарушения после случаев инфекции
16:38 Более 10 тысяч жителей Свердловской области остались без света после непогоды
16:05 В Свердловской области после паводка остаются подтопленными 419 участков и 2 дома
15:36 В Свердловской области в июне волонтеры «ЛизаАлерт» нашли живыми 98 пропавших людей
15:12 Разрушен мост, перекрыта федеральная трасса и ряд дорог: последствия подтопления в Свердловской области
14:21 В Екатеринбурге в конце июля перекроют движение на Синарской и в Коломенском переулке
12:18 Яблони и сцена: власти поделились подробностями реконструкции улицы Вайнера в Екатеринбурге
11:30 Стало известно, где будут проходить занятия учащихся Городского дворца творчества в Екатеринбурге
21:28 В Нижнем Тагиле осудили лже-электриков
20:38 Документальный фильм Алексея Федорченко получил признание критиков на кинофестивале
20:18 Житель Красноуральска повторно осужден за угрозу убийством
19:34 Пешеходный мост на станции Северка отремонтируют после вмешательства прокуратуры
18:52 Пять раз преданному екатеринбургскому коту надеются найти-таки постоянный дом
18:31 В Екатеринбурге раскроют секреты славной актёрской карьеры «каннибала Лектора»
17:35 Сбитый на переходе екатеринбуржец добился суда только после обращения к генпрокурору
16:31 Облсуд оставил в силе девятилетний срок экс-инспектору ДПС за взятку от водителя
15:49 В Екатеринбурге на десять дней ограничат движение по Трамвайному переулку
15:23 Суд обязал обеспечить екатеринбурженку жизненно необходимыми лекарствами
14:34 Улицу Вилонова в Екатеринбурге перекроют на два месяца
14:07 Екатеринбуржцы хотят зарабатывать в среднем 207 тысяч рублей в месяц
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