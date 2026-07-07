В Екатеринбурге во второй раз прошёл фестиваль Stereoleto

Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости

Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости

Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости

Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости

Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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11 июля в Харитоновском саду Екатеринбурга состоялся музыкальный фестиваль Stereoleto. В уральской столице мероприятие проводится второй год подряд — площадкой снова стал сад усадьбы Расторгуевых-Харитоновых.Ворота открылись в 14.00. Помимо музыкальной программы, для посетителей работали дизайнерский маркет с товарами местных авторов, фудкорт с проектами региональной гастрономии и лаунж-зоны. Стоимость входного билета начиналась от 3200 рублей. Организатором выступила АНО «Светлая Музыка».Хедлайнерами вечера стали Антоха МС и группа «Моя Мишель». Антоха МС исполнил, среди прочих композиций, треки «Ритм сердца» и «Бросай табак».В 20.40 на сцену вышла «Моя Мишель» во главе с вокалисткой Таней Ткачук — прозвучали «Зима в сердце», «Курточка» и «Тёмные аллеи». До хедлайнеров публику разогревали Катя Павлова из группы «Обе две», Филипп Хмыров, «Диктофон» и «Хохма».Фестиваль Stereoleto появился в Санкт-Петербурге в 2002 году и позиционируется организаторами как первый независимый международный музыкальный фестиваль в России. Его лайн-ап ежегодно обновляется полностью. В 2026 году фестиваль прошёл в трёх городах: 13–14 июня — в Петербурге на площадке «Севкабель Порт», 27 июня — в Самаре и 11 июля — в Екатеринбурге.За пределы двух столиц Stereoleto впервые вышел в 2025 году — тогда дебютный екатеринбургский фестиваль, по оценкам организаторов, собрал около трёх тысяч человек. На сцене выступали Polnalyubvi, Zoloto, Beautiful Boys, «внимание брусника!», «Перемотка», «Сова», Nuggers, «Несладко» и екатеринбургский рок-дуэт «Синдром главного героя».Мероприятие для возрастной категории 18+