В Свердловской области продолжатся ливни, грозы и сильный ветер

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области в начале недели сохранится неустойчивая погода. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и туман, а в отдельных районах ожидаются сильные ливни. Об этом сообщает Уралгидрометцентр.Наиболее сложная погодная обстановка ожидается. По данным синоптиков, местами пройдут сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, возможен крупный град. Во время гроз порывы восточного ветра будут достигать 15 м/с, а в отдельных районах возможно шквалистое усиление до 25 м/с. Ночью температура воздуха составит 14–19°, при прояснении до 10°, днем воздух прогреется до 20–25°, на крайнем юго-западе области до 28°. В Екатеринбурге также ожидаются кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 14 м/с, ночью около 18°, днем до 24°.в регионе также прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные, а ночью и утром возможен туман. Температура ночью останется в пределах 14–19°, при прояснении до 10°, днем ожидается 18–23°, на крайнем юго-западе до 28°. Во время гроз порывы ветра могут достигать 15 м/с. В Екатеринбурге синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу, ветер с порывами до 14 м/с, ночью около 18°, днем до 20°.облачная погода с прояснениями сохранится. Ночью местами пройдут кратковременные дожди и туман, днем ожидаются дожди, местами сильные, и грозы. Температура воздуха ночью составит 12–17°, днем 18–23°. В Екатеринбурге также ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 14 м/с, ночью около 16°, днем до 20°. Мероприятие для возрастной категории 18+