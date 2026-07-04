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В центре Екатеринбурга прохожий спас девушку, упавшую в Исеть

19.49 Воскресенье, 12 июля 2026
Скриншот из видео: Е1
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Вечером в Историческом сквере Екатеринбурга девушка упала в реку Исеть и едва не утонула. Сильное течение не позволило ей самостоятельно выбраться на берег. Об этом сообщает издание Е1 со ссылкой на очевидцев.

На помощь девушке пришел прохожий. Мужчина прыгнул в воду, доплыл до фонтана и помог пострадавшей выбраться на конструкцию, где они дождались спасателей. После этого сотрудники экстренных служб доставили девушку на берег.

Вокруг собралось очень много зевак, никто не помогал девушке. Никто не вызывал МЧС, никто не ринулся в воду. И только один мужчина без доли сомнения бросился в воду и помог вытащить девушку,

— рассказал очевидец



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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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17:53 В Нижнем Тагиле после гибели ребенка под колесами мусоровоза возбудили уголовное дело
16:44 В Нижнем Тагиле 4-летняя девочка погибла под колесами мусоровоза
15:49 В Ирбитском районе ввели режим ЧС из-за паводка
13:56 На 34% вырос интерес к обучению вождению мотоциклов на Урале за год
12:46 В Свердловской области продолжатся ливни, грозы и сильный ветер
11:48 Несколько дорог Свердловской области остаются закрытыми после подтоплений
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18:41 Семья вылетела на встречную полосу: на трассе Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП
18:15 450 тысяч взыскала жительница Арамили с владельца аквапарка в Джубге за неудачный сёрфинг
17:33 В частном детском саду Екатеринбурга выявили санитарные нарушения после случаев инфекции
16:38 Более 10 тысяч жителей Свердловской области остались без света после непогоды
16:05 В Свердловской области после паводка остаются подтопленными 419 участков и 2 дома
15:36 В Свердловской области в июне волонтеры «ЛизаАлерт» нашли живыми 98 пропавших людей
15:12 Разрушен мост, перекрыта федеральная трасса и ряд дорог: последствия подтопления в Свердловской области
14:21 В Екатеринбурге в конце июля перекроют движение на Синарской и в Коломенском переулке
12:18 Яблони и сцена: власти поделились подробностями реконструкции улицы Вайнера в Екатеринбурге
11:30 Стало известно, где будут проходить занятия учащихся Городского дворца творчества в Екатеринбурге
21:28 В Нижнем Тагиле осудили лже-электриков
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20:18 Житель Красноуральска повторно осужден за угрозу убийством
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