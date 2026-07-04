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В центре Екатеринбурга прохожий спас девушку, упавшую в Исеть
Скриншот из видео: Е1
Вечером в Историческом сквере Екатеринбурга девушка упала в реку Исеть и едва не утонула. Сильное течение не позволило ей самостоятельно выбраться на берег. Об этом сообщает издание Е1 со ссылкой на очевидцев.
На помощь девушке пришел прохожий. Мужчина прыгнул в воду, доплыл до фонтана и помог пострадавшей выбраться на конструкцию, где они дождались спасателей. После этого сотрудники экстренных служб доставили девушку на берег.
Мероприятие для возрастной категории 18+
На помощь девушке пришел прохожий. Мужчина прыгнул в воду, доплыл до фонтана и помог пострадавшей выбраться на конструкцию, где они дождались спасателей. После этого сотрудники экстренных служб доставили девушку на берег.
Вокруг собралось очень много зевак, никто не помогал девушке. Никто не вызывал МЧС, никто не ринулся в воду. И только один мужчина без доли сомнения бросился в воду и помог вытащить девушку,
— рассказал очевидец
Мероприятие для возрастной категории 18+
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