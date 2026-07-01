Новый арт-объект в виде знака появился в Свердловской области





— написала арт-группа «ПСЛЧ» Иван Купала, прекрасный день, чтобы обратиться к фольклору, а «Лето на Заводе» своей атмосферой возвращает в детство, когда хотелось верить и верилось, что за углом бродит леший, а на дереве сидит русалка. Так оно и родилось, в ощущении детства и мыслях, оторванных от реальности,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Сысерти на территории фестиваля «Лето на Заводе» появился новый арт-объект «Сказочный». Инсталляцию в виде дорожного знака создала арт-группа «ПСЛЧ».Как рассказали авторы, идея объекта появилась давно, однако долгое время не удавалось найти подходящие время и место для ее реализации. По их словам, фестиваль и праздник Ивана Купалы стали тем самым контекстом, который позволил воплотить задумку.Арт-группа уже устанавливала знакомый многим екатеринбуржцам арт-объект в виде знака «Туточки» у входа в Дендропарк.Мероприятие для возрастной категории 18+