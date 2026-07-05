В Ирбитском районе ввели режим ЧС из-за паводка

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Ирбитском районе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за продолжающегося паводка. Такое решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров.По его словам, вода продолжает прибывать и затапливать населенные пункты. На данный момент подтоплены 165 жилых домов в 13 населенных пунктах района. Наиболее сложная обстановка сложилась в селах Килачевское и Стриганское, а также в деревнях Мостовая, Горки и Чернорицкое. Только в селе Килачевское вода зашла уже в 16 домов и продолжает подниматься.Жителям, чьи дома оказались в зоне подтопления, предложили временно переехать в муниципальное жилье, пункты временного размещения или к родственникам. По словам Алексея Никифорова, все нуждающиеся уже эвакуированы. На местах продолжают работать сотрудники администрации, МЧС, полиции и представители поискового отряда «РМК Поиск».Как сообщает Департамент информационной политики Свердловской области, из зоны подтопления эвакуировали 22 человека, еще 30 жителей разместили в пункте временного размещения.Мероприятие для возрастной категории 18+