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В Ирбитском районе ввели режим ЧС из-за паводка

15.49 Воскресенье, 12 июля 2026
Фото: глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров
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В Ирбитском районе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за продолжающегося паводка. Такое решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров.

По его словам, вода продолжает прибывать и затапливать населенные пункты. На данный момент подтоплены 165 жилых домов в 13 населенных пунктах района. Наиболее сложная обстановка сложилась в селах Килачевское и Стриганское, а также в деревнях Мостовая, Горки и Чернорицкое. Только в селе Килачевское вода зашла уже в 16 домов и продолжает подниматься.

Жителям, чьи дома оказались в зоне подтопления, предложили временно переехать в муниципальное жилье, пункты временного размещения или к родственникам. По словам Алексея Никифорова, все нуждающиеся уже эвакуированы. На местах продолжают работать сотрудники администрации, МЧС, полиции и представители поискового отряда «РМК Поиск».

Как сообщает Департамент информационной политики Свердловской области, из зоны подтопления эвакуировали 22 человека, еще 30 жителей разместили в пункте временного размещения.


Мероприятие для возрастной категории 18+

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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04:28 В Екатеринбурге во второй раз прошёл фестиваль Stereoleto
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18:15 450 тысяч взыскала жительница Арамили с владельца аквапарка в Джубге за неудачный сёрфинг
17:33 В частном детском саду Екатеринбурга выявили санитарные нарушения после случаев инфекции
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15:12 Разрушен мост, перекрыта федеральная трасса и ряд дорог: последствия подтопления в Свердловской области
14:21 В Екатеринбурге в конце июля перекроют движение на Синарской и в Коломенском переулке
12:18 Яблони и сцена: власти поделились подробностями реконструкции улицы Вайнера в Екатеринбурге
11:30 Стало известно, где будут проходить занятия учащихся Городского дворца творчества в Екатеринбурге
21:28 В Нижнем Тагиле осудили лже-электриков
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20:18 Житель Красноуральска повторно осужден за угрозу убийством
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18:52 Пять раз преданному екатеринбургскому коту надеются найти-таки постоянный дом
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17:35 Сбитый на переходе екатеринбуржец добился суда только после обращения к генпрокурору
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