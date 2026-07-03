Парашютисты и десантники из Свердловской области отправились тушить пожары в Красноярский край

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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30 парашютистов и десантников из Свердловской области направили в Красноярский край для борьбы с лесными пожарами. Помощь региону оказывают по обращению губернатора Красноярского края к главам Свердловской и Тюменской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.Вместе со свердловскими специалистами в Красноярский край прибыли 50 десантников Авиалесоохраны из Тюменской области. Они работают в условиях режима чрезвычайной ситуации, введенного из-за сложной лесопожарной обстановки.Кроме того, к тушению пожаров привлечены более 800 парашютистов, десантников и сотрудников наземных лесопожарных служб Федеральной Авиалесоохраны, а также специалисты из Бурятии, Забайкальского края, Хакасии, Иркутской области, Карелии и Республики Коми.По данным Авиалесоохраны, сегодня в Красноярском крае действовал 71 лесной пожар. Общая площадь 49 609 га.Мероприятие для возрастной категории 18+