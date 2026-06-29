Возрастное ограничение 18+
В Летнем парке Уралмаш тоже покажут кино
Кадр из анимационного фильма «Лило и Стич»
Этим летом в Екатеринбурге на один кинотеатр под открытым небом станет больше. Уже на этой неделе в уралмашевском парке начнутся сеансы с демонстрацией разнообразных фильмов.
Первым же событием нового летнего кинотеатра станет фестиваль «КиноСтрана». С 10 по 12 июля в Летнем парке бесплатно покажут мультфильмы, полнометражные драмы и даже нашумевшие блокбастеры из недавнего прошлого. В программе фестиваля — «Лило и Стич», «Человек-амфибия», «Форрест Гамп», «Ла-Ла Ленд», «Интерстеллар» и множество других известных лент советского и иностранного производства.
Сеансы пройдут на площадке у входа в парк с улиц Машиностроителей и Кировградской. Именно здесь в будущем планируют построить парковый амфитеатр, а пока организаторы предлагают зрителям рассаживаться на подготовленные пуфики и приносить с собой пледы, чтобы вечерние просмотры проходили с наибольшим комфортом. Регистрация при этом требуется только тем, кто хочет участвовать в розыгрышах подарков (он будет проводиться после каждого сеанса). Подробное расписание сеансов и форма регистрации доступны по ссылке на сайте проекта. Мероприятие для возрастной категории 18+
Первым же событием нового летнего кинотеатра станет фестиваль «КиноСтрана». С 10 по 12 июля в Летнем парке бесплатно покажут мультфильмы, полнометражные драмы и даже нашумевшие блокбастеры из недавнего прошлого. В программе фестиваля — «Лило и Стич», «Человек-амфибия», «Форрест Гамп», «Ла-Ла Ленд», «Интерстеллар» и множество других известных лент советского и иностранного производства.
Сеансы пройдут на площадке у входа в парк с улиц Машиностроителей и Кировградской. Именно здесь в будущем планируют построить парковый амфитеатр, а пока организаторы предлагают зрителям рассаживаться на подготовленные пуфики и приносить с собой пледы, чтобы вечерние просмотры проходили с наибольшим комфортом. Регистрация при этом требуется только тем, кто хочет участвовать в розыгрышах подарков (он будет проводиться после каждого сеанса). Подробное расписание сеансов и форма регистрации доступны по ссылке на сайте проекта. Мероприятие для возрастной категории 18+
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