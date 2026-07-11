Несколько дорог Свердловской области остаются закрытыми после подтоплений

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области по состоянию на 12 июля продолжают действовать ограничения движения на ряде участков дорог, пострадавших из-за подтоплений и разрушения дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.Наиболее серьезные ограничения сохраняются в Талицком районе. До сих пор закрыт участок федеральной трассы Р351 «Екатеринбург — Тюмень» с 195-го по 206-й километр в обоих направлениях. Водителям рекомендуют объезжать закрытый участок через Ирбит и Камышлов. Кроме того, закрыт проезд по мосту через реку Юрмыч на подъезде к деревне Вазова, также ограничено движение в деревне Кокуй.На автодороге «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» в Невьянском районе ограничения уже сняты.В Байкаловском районе остается закрытой улица Советская в деревне Шаламы, объезд здесь не предусмотрен. В Артемовском районе ограничено движение на 18-м километре автодороги «Артемовский — Арамашево» в районе деревни Бучино. Объехать этот участок можно по автодороге «Екатеринбург — Реж — Алапаевск». В Алапаевском районе закрыт проезд по автодороге «Арамашево — Косякова», где был разрушен мост через реку Шайтанка. Для автомобилистов также организован объезд по автодороге «Екатеринбург — Реж — Алапаевск».Вместе с тем в Пышминском районе движение уже восстановлено в деревне Катарач, а также возле села Печеркино и деревни Пульниково.Мероприятие для возрастной категории 18+