Возрастное ограничение 18+

Антицензурная экскурсия в Ельцин-центре закончится показом «полочного» фильма

19.12 Пятница, 3 июля 2026
Кадр из фильма «Скверный анекдот»
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В ближайшее воскресенье, 5 июля, в 16.00 в Ельцин-центре Екатеринбурга пройдёт экскурсия «Смотреть нельзя запретить». Её участников поглубже познакомят с выставкой «Полочное кино. Запрещённые советские фильмы».

Экскурсанты узнают о механизмах советской кинематографической цензуры и подробно рассмотрят истории как «полочных», так и вышедших в широкий прокат картин. Экскурсия расскажет, каким образом хранились запрещённые фильмы, и кто имел доступ к их просмотру, а также какую альтернативу недоступным картинам предлагали советскому зрителю. Ведущие затронут тему цензуры не только в игровом кино, но ещё и в анимации, и в кинодокументалистике.

Под финал экскурсии состоится обсуждение места «полочного» кино в общем советском кинонаследии. Однако, на этом программа воскресного вечера не закончится. После экскурсии посетителям предложат пройти в кинозал, чтобы бесплатно посмотреть один из фильмов, о которых расскажет экскурсовод.

Фильм Александра Алова и Владимира Наумова «Скверный анекдот» вышел в 1966 году, но при всех своих достоинствах не устроил советских цензоров. К зрителю картина, главные роли в которой сыграли Евгений Евстигнеев, Майя Булгакова, Зоя Фёдорова, Глеб Стриженов, по-настоящему дошла только спустя долгие годы.

По сюжету фильма действительный статский советник Пралинский, возвращаясь поздним вечером из гостей, случайно оказывается у дома, где его подчинённый Пселдонимов празднует свадьбу. Желая произвести хорошее впечатление, генерал заходит поздравить молодожёнов. Неожиданное появление начальства доводит жениха до помешательства, а сам высокий гость постепенно опускается до уровня подвыпившей компании.

Посмотреть «Скверный анекдот» можно и вне рамок экскурсии. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте Ельцин-центра.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:05 В УрГЮУ соберутся выпускники юринститута 1976 года — среди них Юрий Чайка
15:37 В Екатеринбурге электрика обвинили в стрельбе по автобусам и машинам с улицы Лучистой
15:15 Водителя Infiniti арестовали по делу о ДТП с четырьмя погибшими в Каменске-Уральском
14:59 Средняя выплата по ОСАГО за три года выросла почти на 44%
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13:51 В Новой Ляле пациентов с хронической болью в спине начали направлять на малоинвазивные операции в Серов
13:16 Свердловский облсуд отказал екатеринбуржцу в компенсации за подорожавшие iPhone
12:52 В Екатеринбурге перед судом предстанет обвиняемый в трех убийствах начала 1990-х
12:37 Авито запускает «ХвостРадар» для поиска пропавших животных по фото с помощью ИИ
12:21 Кольцово анонсировал прямые рейсы в Дели с конца октября
11:47 В Кольцово таможенники не пропустили более 1200 игл для акупунктуры
11:43 Свердловчанка завоевала золото Всероссийских трансплант игр
11:12 В Екатеринбурге врача отправили в колонию за операцию призывнику ради уклонения от службы
10:49 Власти утвердили выплаты на новое жильё для жителей Кушвы, потерявших дома из-за урагана
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09:38 Жителя Дегтярска отправили в колонию за грабеж, угрозу полицейскому и хранение самодельного оружия
09:03 В Екатеринбурге открылся центр «Уральские каникулы» для развития детского отдыха
21:25 К юбилею областной Госавтоинспекции в Екатеринбурге покажут ретро-автомобили ГАИ
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