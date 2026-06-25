Возрастное ограничение 18+
Антицензурная экскурсия в Ельцин-центре закончится показом «полочного» фильма
Кадр из фильма «Скверный анекдот»
В ближайшее воскресенье, 5 июля, в 16.00 в Ельцин-центре Екатеринбурга пройдёт экскурсия «Смотреть нельзя запретить». Её участников поглубже познакомят с выставкой «Полочное кино. Запрещённые советские фильмы».
Экскурсанты узнают о механизмах советской кинематографической цензуры и подробно рассмотрят истории как «полочных», так и вышедших в широкий прокат картин. Экскурсия расскажет, каким образом хранились запрещённые фильмы, и кто имел доступ к их просмотру, а также какую альтернативу недоступным картинам предлагали советскому зрителю. Ведущие затронут тему цензуры не только в игровом кино, но ещё и в анимации, и в кинодокументалистике.
Под финал экскурсии состоится обсуждение места «полочного» кино в общем советском кинонаследии. Однако, на этом программа воскресного вечера не закончится. После экскурсии посетителям предложат пройти в кинозал, чтобы бесплатно посмотреть один из фильмов, о которых расскажет экскурсовод.
Фильм Александра Алова и Владимира Наумова «Скверный анекдот» вышел в 1966 году, но при всех своих достоинствах не устроил советских цензоров. К зрителю картина, главные роли в которой сыграли Евгений Евстигнеев, Майя Булгакова, Зоя Фёдорова, Глеб Стриженов, по-настоящему дошла только спустя долгие годы.
По сюжету фильма действительный статский советник Пралинский, возвращаясь поздним вечером из гостей, случайно оказывается у дома, где его подчинённый Пселдонимов празднует свадьбу. Желая произвести хорошее впечатление, генерал заходит поздравить молодожёнов. Неожиданное появление начальства доводит жениха до помешательства, а сам высокий гость постепенно опускается до уровня подвыпившей компании.
Посмотреть «Скверный анекдот» можно и вне рамок экскурсии. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+
Экскурсанты узнают о механизмах советской кинематографической цензуры и подробно рассмотрят истории как «полочных», так и вышедших в широкий прокат картин. Экскурсия расскажет, каким образом хранились запрещённые фильмы, и кто имел доступ к их просмотру, а также какую альтернативу недоступным картинам предлагали советскому зрителю. Ведущие затронут тему цензуры не только в игровом кино, но ещё и в анимации, и в кинодокументалистике.
Под финал экскурсии состоится обсуждение места «полочного» кино в общем советском кинонаследии. Однако, на этом программа воскресного вечера не закончится. После экскурсии посетителям предложат пройти в кинозал, чтобы бесплатно посмотреть один из фильмов, о которых расскажет экскурсовод.
Фильм Александра Алова и Владимира Наумова «Скверный анекдот» вышел в 1966 году, но при всех своих достоинствах не устроил советских цензоров. К зрителю картина, главные роли в которой сыграли Евгений Евстигнеев, Майя Булгакова, Зоя Фёдорова, Глеб Стриженов, по-настоящему дошла только спустя долгие годы.
По сюжету фильма действительный статский советник Пралинский, возвращаясь поздним вечером из гостей, случайно оказывается у дома, где его подчинённый Пселдонимов празднует свадьбу. Желая произвести хорошее впечатление, генерал заходит поздравить молодожёнов. Неожиданное появление начальства доводит жениха до помешательства, а сам высокий гость постепенно опускается до уровня подвыпившей компании.
Посмотреть «Скверный анекдот» можно и вне рамок экскурсии. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+
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