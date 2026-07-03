Личный самолёт жителя Екатеринбурга попал под арест

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности полётов в регионе. В ходе надзорных мероприятий выявлены серьёзные нарушения авиационного законодательства.Проверяющий из транспортной прокуратуры установили, что житель Екатеринбурга регулярно совершал полёты на самолёте «Cessna F172H». При этом у него отсутствовало свидетельство пилота, необходимое для управления воздушным судном. Помимо отсутствия квалификационных документов у пилота, серьёзные нарушения касались и технического состояния самолёта. Воздушное судно не имело действующего сертификата лётной годности. Также отсутствовало обязательное страховое свидетельство на самолёт.Полёты екатеринбуржец совершал в районах городов Нижние Серги Свердловской области и Миасс Челябинской области, а также над озером Тургояк. Все эти полёты проходили без соблюдения разрешительного порядка использования воздушного пространства. Игнорирование установленных норм создавало серьёзные риски для безопасности полётов в регионе.Транспортный прокурор направил в Нижнесергинский районный суд Свердловской области исковое заявление с требованием запретить эксплуатацию самолёта до получения всех необходимых разрешительных документов. По инициативе надзорного ведомства екатеринбуржца также привлекли к административной ответственности.Мужчину признали виновным по части 2 статьи 11.4 и части 4 статьи 11.5 КоАП РФ. Общая сумма назначенных штрафов составила 32 тысячи рублей. Определением суда на самолёт наложен арест. Мероприятие для возрастной категории 18+