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«Лето на Заводе» в Сысерти посвятят празднику Ивана Купалы
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
На старинном уральском Заводе Турчаниновых-Соломирских в Сысерти состоится фестиваль «Лето на Заводе». Мероприятие приурочено к празднику Ивана Купалы и посвящено народным традициям и живой культуре.
Фестиваль пройдёт 4 и 5 июля. Программа мероприятия включает более десяти событий на любой вкус. Гостей ждут концерты, спектакли, лекции, экскурсии и кинопоказы. Также в программе гастрономические проекты, детские активности и танцы на набережной. Музыкальную составляющую праздника обеспечит группа «BELOBOKA», работающая в жанре этно-электроники. Для посетителей организуют хороводы под гармонь и напевы фольклорного хора. В программе также предусмотрены лекции о народах Древнего Урала, показ спектакля-обряда «Шаг за порог», турник по квас-понгу и многое другое. Кроме того, желающие смогут сплести венки и пустить их по воде — по традиции купальских гаданий.
Организаторы отмечают, что в эти дни индустриальное пространство наполнится атмосферой летнего расцвета, трав и древних смыслов. На площадке оживут легенды и фольклор, связанные с солнцем и силой середины лета, а старинная заводская архитектура послужит прекрасной декорацией для праздничного действия.
Узнать расценки на праздник (рассчитанный, кстати, на аудиторию любых возрастов) и предварительно записаться в качестве участника можно по ссылке. Мероприятие для возрастной категории 18+
Фестиваль пройдёт 4 и 5 июля. Программа мероприятия включает более десяти событий на любой вкус. Гостей ждут концерты, спектакли, лекции, экскурсии и кинопоказы. Также в программе гастрономические проекты, детские активности и танцы на набережной. Музыкальную составляющую праздника обеспечит группа «BELOBOKA», работающая в жанре этно-электроники. Для посетителей организуют хороводы под гармонь и напевы фольклорного хора. В программе также предусмотрены лекции о народах Древнего Урала, показ спектакля-обряда «Шаг за порог», турник по квас-понгу и многое другое. Кроме того, желающие смогут сплести венки и пустить их по воде — по традиции купальских гаданий.
Организаторы отмечают, что в эти дни индустриальное пространство наполнится атмосферой летнего расцвета, трав и древних смыслов. На площадке оживут легенды и фольклор, связанные с солнцем и силой середины лета, а старинная заводская архитектура послужит прекрасной декорацией для праздничного действия.
Узнать расценки на праздник (рассчитанный, кстати, на аудиторию любых возрастов) и предварительно записаться в качестве участника можно по ссылке. Мероприятие для возрастной категории 18+
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