Преподаватель железнодорожного техникума предстанет перед судом за взятки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении преподавателя Уральского железнодорожного техникума. Педагогу предъявлено обвинение в совершении преступлений по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).В ходе расследования установлено, что взятки преподаватель получал в период с января по июнь 2024 года. Он брал денежные средства у студентов за оказание содействия в подготовке выпускных квалификационных работ. Помимо этого, деньги передавались за обеспечение допуска студентов к экзаменам. Схема действовала на протяжении нескольких месяцев и затронула значительное число учащихся техникума. Общая сумма незаконно полученных преподавателем средств превысила 240 тысяч рублей.После завершения следствия и утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд. Рассмотрение дела по существу будет проходить в Железнодорожном районном суде города Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+