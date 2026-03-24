Книга «Складень» экс-мэра Екатеринбурга появилась в очень ограниченной продаже

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Известный поэт, прозаик и общественный деятель Евгений Ройзман* выпустил новую книгу. Для её публикации пришлось преодолеть некоторые препятствия, а продаётся она пока в единственной точке земного шара.Книга под названием «Складень» — это сборник творчества Евгения Ройзмана*. Идея выпуска книги родилась у литературоведа, профессора Леонида Быкова в конце прошлого года. Это он предложил собрать под одну обложку произведения из ранее издаваемых книг Ройзмана и стихи, про которые, по словам автора, он уже и сам давно забыл.Работа над сборником заняла всего несколько месяцев. В издательской аннотации отмечается многогранность таланта автора. В книге представлены лучшие образцы его творческой деятельности в разных литературных жанрах. Это и стихотворная форма, и документально-повествовательная проза, и искусствоведческие эссе, и житейские наблюдения. В историях, где Ройзман* выступает не только свидетелем, но и активным участником, раскрываются судьбы обыкновенных людей. Читатель найдет в книге тревоги и боли, беды и радости современных россиян.Сборник также содержит отзывы о личности и творчестве автора. Своими оценками поделились поэт Юрий Казарин, режиссёр Николай Коляда, актёр Вениамин Смехов и другие известные деятели культуры.Как рассказал сам Ройзман*, все типографии Екатеринбурга отказались печатать тираж. Он предполагает, что это связано с его статусом иностранного агента. В итоге «Издательством Гонзо» книга была напечатана в другом городе в количестве 2000 экземпляров. Приобрести «Складень» пока можно только в Екатеринбурге и только в Музее Невьянской иконы.Мероприятие для возрастной категории 18+