Суд оставил бывшего вице-губернатора Свердловской области под домашним арестом до мая

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге продолжается рассмотрение дела в отношении бывшего высокопоставленного чиновника. На сей раз была рассмотрена его апелляционная жалоба с просьбой изменить меру пресечения.Ещё 13 февраля Верх-Исетский районный суд по ходатайству следователя вынес постановление о продлении меры пресечения бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову. Ему вновь избрали домашний арест с рядом запретов, предусмотренных законом. Чиновнику было запрещено покидать жилище, за исключением случаев получения медицинской помощи. Также ему ограничили общение с определёнными лицами.Постановление районного суда было обжаловано обвиняемым и его защитником: Чемезов и его адвокат ходатайствовали о замене меры пресечения. Они просили суд изменить домашний арест на запрет определённых действий. Сегодня стало известно, что Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы защиты и оставил меру пресечения без изменения. При этом Облсуд привёл формулировки запретов в соответствие с ранее принятыми решениями. Чемезову официально разрешили общаться не только с совместно проживающими, но и с другими близкими родственниками. Также суд уточнил порядок получения медпомощи: покидать жилище без разрешения следователя можно только при экстренных случаях. Таким образом, под домашним арестом Олег Чемезов останется вплоть до 15 мая 2026 года.Напомним, что Олег Чемезов обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В деле фигурирует использование служебного положения, а также ущерб особо крупного размера. Мероприятие для возрастной категории 18+