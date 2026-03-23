Из-за санкций Екатеринбург был вынужден законсервировать автобусы почти на полмиллиарда рублей
Произведённые в Беларуси и Башкирии автобусы были укомплектованы запчастями из Германии и США
Фото: Вечерние ведомости
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Гортранс» вынужденно законсервировало автобусы общей стоимостью около полумиллиарда рублей. Это стало известно из отчёта главы счётной Екатеринбурга палаты Александра Гетманчука перед депутатами гордумы, который был презентован на заседании городского парламента сегодня, 24 марта.
Закупленные около 10 лет назад к чемпионату мира по футболу машины «Гортранс» оказался неспособен ремонтировать из-за прекращения поставок запчастей из Германии и США. Александр Гетманчук рассказал об этом, отвечая в гордуме на вопросы депутата от «Новых людей» Сергея Козлова по поводу неэффективного использования муниципального имущества.
В итоге ЕМУП «Гортранс» был вынужден законсервировать 33 автобуса стоимостью свыше 464 миллионов рублей, сказал Гетманчук. Они числятся на балансе муниципального предприятия, но маршруты выходить не могут.
Отметим, что ранее в Екатеринбурге с этими автобусами минского производства фиксировалась проблема другого характера — работающие на природном газе, они воспламенялись на улицах города. Так, в 2021 году МАЗы загорелись четыре раза в течение полугода.
«В 2016—2017 годах закупали много автобусов НефАЗ, МАЗ — это были автобусы совместной сборки. Там двигатели были американские, коробки передач — немецки
После того как параллельный импорт стал «неподъёмным», муниципальный «Гортранс» попытался сам освоить производство аналогов этих запчастей, но они быстро выходили из строя — в течение месяца-двух, сказал Гетманчук.
е, газонаполнители, заслонки — тоже Америка и немцы. Дело в том, что после начала определённых действий, в которые в международном характере вступило наше государство, и после санкционной политики получить данные запчасти стало невозможно. Их брали через параллельный импорт какое-то время, потом их совсем уже не стало. Сумма доходила до больших, назовём так, пределов».
Счётная палата Екатеринбурга была вынуждена отразить неиспользуемые автобусы в категории неэффективного распоряжения муниципальной собственностью.
Воспламенение автобуса МАЗ на улице 8 марта в конце 2021 года. Фото: МЧС
В Екатеринбурге анонсировали закупку 105 новых автобусов
23 марта 2026
23 марта 2026