Возрастное ограничение 18+

В Нижнем Тагиле за взятки осудят экс-инспектора Ространснадзора и главу перевозчика

20.01 Вторник, 31 марта 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительные заключения по двум уголовным делам. Фигурантами стали бывший главный государственный инспектор отдела Ространснадзора и экс-руководитель организации-перевозчика.

Экс-инспектору инкриминируется получение взятки в крупном размере через посредника. Дело квалифицировано по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ. Бывший руководитель транспортной организации обвиняется в даче взятки должностному лицу. Его действия подпадают под пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ.

По версии следствия, преступная схема действовала на протяжении почти года. В период с апреля 2025 года по февраль 2026 года перевозчик передавал деньги через посредника. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 225 тысяч рублей. Деньги предназначались главному государственному инспектору отдела Ространснадзора. В обмен на взятку чиновник должен был обеспечивать общее попустительство по службе. Это выражалось в неприменении мер ответственности при выявлении нарушений со стороны перевозчика. Инспектор также минимизировал количество выявленных правонарушений. Как следствие, компания избегала значительных штрафных санкций.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу в отношении обоих фигурантов. Уголовные дела уже переданы для рассмотрения по существу. Они будут направлены в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. В настоящее время расследование в отношении посредника, участвовавшего в передаче взяток, продолжается. С него не снята процессуальная обязанность по сотрудничеству со следствием.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
Все новости Свердловской области
Все новости России и мира
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK