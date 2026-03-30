В Нижнем Тагиле за взятки осудят экс-инспектора Ространснадзора и главу перевозчика

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительные заключения по двум уголовным делам. Фигурантами стали бывший главный государственный инспектор отдела Ространснадзора и экс-руководитель организации-перевозчика.Экс-инспектору инкриминируется получение взятки в крупном размере через посредника. Дело квалифицировано по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ. Бывший руководитель транспортной организации обвиняется в даче взятки должностному лицу. Его действия подпадают под пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ.По версии следствия, преступная схема действовала на протяжении почти года. В период с апреля 2025 года по февраль 2026 года перевозчик передавал деньги через посредника. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 225 тысяч рублей. Деньги предназначались главному государственному инспектору отдела Ространснадзора. В обмен на взятку чиновник должен был обеспечивать общее попустительство по службе. Это выражалось в неприменении мер ответственности при выявлении нарушений со стороны перевозчика. Инспектор также минимизировал количество выявленных правонарушений. Как следствие, компания избегала значительных штрафных санкций.Следствие собрало достаточную доказательственную базу в отношении обоих фигурантов. Уголовные дела уже переданы для рассмотрения по существу. Они будут направлены в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. В настоящее время расследование в отношении посредника, участвовавшего в передаче взяток, продолжается. С него не снята процессуальная обязанность по сотрудничеству со следствием. Мероприятие для возрастной категории 18+