Жительница Нягани осуждена в Ревде за убийство сожителя во время застолья

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ревдинский городской суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве. В данном случае на скамье подсудимых оказалась женщина.Кровавая трагедия произошла 19 октября прошлого года. Жительница Нягани 1975 года рождения находилась в гостях в одном из жилых домов Дегтярска. В компании были её сожитель, его сестра и племянник. Все участники застолья распивали спиртные напитки. В ходе застолья между сожителями возник словесный конфликт. Причиной стали оскорбительные высказывания мужчины в адрес женщины. В ответ на оскорбления мужчина нанёс оппонентке удар по голове.На почве личных неприязненных отношений у Мокроусовой возник умысел на убийство. Реализуя задуманное, она взяла хозяйственный нож. Женщина нанесла сожителю один удар в область живота. Второй удар поразил подключичную область слева. Оба удара пришлись в зоны расположения жизненно важных органов и причинили тяжкий вред здоровью потерпевшего. Медики констатировали прямую причинно-следственную связь повреждений с наступлением смерти.Государственный обвинитель представил суду неопровержимые доказательства вины подсудимой. Женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Суд назначил Мокроусовой наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок осужденная будет в исправительной колонии общего режима. Мероприятие для возрастной категории 18+