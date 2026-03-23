В Музее истории и археологии Урала можно увидеть игрушки советского детства

19.11 Вторник, 31 марта 2026
Фото: Свердловский областной краеведческий музей
Выставка «Игрушки советского детства» работает в Музее истории и археологии Урала (Екатеринбург, проспект Ленина, 69/10). При помощи неё посетители могут ненадолго возвращаться в те времена, «когда деревья были большими».

Выставленные в музее игрушечные машинки, автобусы, экскаваторы, самолёты полвека тому назад развлекали советскую детвору, а кому-то из малышей и помогали определиться с будущей профессией. С каждой такой игрушкой у старшего поколения связаны теплые воспоминания и целые истории. Многие из представленных игрушек были созданы на уральских фабриках.

Для юных посетителей выставка станет настоящим открытием: они смогут узнать, во что играли их папы и мамы, дедушки и бабушки много лет назад. Поэтому организаторы выставки считают её отличным поводом для налаживания и упрочнения внутрисемейных связей, связей между поколениями. Посетители смогут обсудить, как менялись игрушки, детство и сама повседневность.

Планируется, что «игрушечная» экспозиция проработает в Музее истории и археологии Урала до 22 апреля, так что времени, чтобы собраться и всей семьёй совершить путешествие в прошлое, ещё много.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
