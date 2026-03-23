В Музее истории и археологии Урала можно увидеть игрушки советского детства

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Выставка «Игрушки советского детства» работает в Музее истории и археологии Урала (Екатеринбург, проспект Ленина, 69/10). При помощи неё посетители могут ненадолго возвращаться в те времена, «когда деревья были большими».Выставленные в музее игрушечные машинки, автобусы, экскаваторы, самолёты полвека тому назад развлекали советскую детвору, а кому-то из малышей и помогали определиться с будущей профессией. С каждой такой игрушкой у старшего поколения связаны теплые воспоминания и целые истории. Многие из представленных игрушек были созданы на уральских фабриках.Для юных посетителей выставка станет настоящим открытием: они смогут узнать, во что играли их папы и мамы, дедушки и бабушки много лет назад. Поэтому организаторы выставки считают её отличным поводом для налаживания и упрочнения внутрисемейных связей, связей между поколениями. Посетители смогут обсудить, как менялись игрушки, детство и сама повседневность.Планируется, что «игрушечная» экспозиция проработает в Музее истории и археологии Урала до 22 апреля, так что времени, чтобы собраться и всей семьёй совершить путешествие в прошлое, ещё много. Мероприятие для возрастной категории 18+