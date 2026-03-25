Про одежду в фильмах известного кинорежиссёра поговорят в Ельцин-центре
Кадр из фильма «Бугония»
Во второй день апреля в Образовательном центре, расположенном в «ельцинском небоскрёбе», состоится кинолекция. Она будет посвящена визуальному языку одного из самых значимых режиссёров современности.
Грека Йоргоса Лантимоса ставят в один ряд с такими могучими авторами, как Ларс фон Триер и Пол Томас Андерсон. Его фильмы легко узнать по особой атмосфере абсурда, холодной иронии и безупречной визуальной точности. Но на апрельской встрече в Ельцин-центре пойдёт речь о том, какую роль в этих картинах играют костюмы персонажей.
Лекция называется «Во что одет абсурд: костюмы в фильмах Йоргоса Лантимоса». Слушатели узнают, как одежда героев становится не просто частью гардероба, а полноценным инструментом сюжетосложения. На примере фильмов «Убийство священного оленя», «Фаворитка», «Бедные-несчастные» и «Бугония» на мероприятии разберут, как костюм формирует стиль кадра и как с помощью нарядов раскрываются характеры героев и скрытые напряжения между ними.
Лекция «Во что одет абсурд» запланирована на семь часов вечера 2 апреля. Она рассчитана на аудиторию старше 18 лет. Подробнее — на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+
