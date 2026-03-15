Свердловские врачи спасли 11-летнего мальчика после падения с четвёртого этажа

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Специалисты больниц Верхней Салды, Нижнего Тагила и Екатеринбурга совместно с Территориальным центром медицины катастроф Свердловской области оказали помощь 11-летнему Ване. В результате падения с четвёртого этажа мальчик получил тяжёлые травмы, мог потерять одну почку и получить инвалидность. Несколько сложных операций позволили сохранить здоровье ребёнка и вернуть ему шанс на полноценную жизнь, сообщили в Минздраве Свердловской области.Трагический случай произошёл во время игры с друзьями. Ваня сорвался с высоты и получил серьёзные травмы. Его товарищи, несмотря на юный возраст, быстро сориентировались и вызвали скорую помощь.Как сообщили фельдшеры, приехавшие к ребёнку на помощь, Ваня мужественно держался, пока его укладывали в машину, осматривали и обезболивали. Он попросил не звонить бабушке из-за её больного сердца, продиктовал телефон мамы и потерял сознание. Травмы были очень тяжёлые.В феврале Ваня вернулся к занятиям в школе. Учителя и одноклассники относятся к нему бережно, а врачи Екатеринбурга продолжают наблюдать состояние подростка. В дальнейшем ему предстоит длительный курс реабилитации, после которого он сможет вести полноценную жизнь. Мероприятие для возрастной категории 18+