Художественный музей Эрнста Неизвестного приглашает отметить 101-летие мастера

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге готовятся отметить день рождения выдающегося скульптора. Художественный музей Эрнста Неизвестного 9 апреля 2026 года проведет специальную программу.Мероприятия приурочены к празднованию 101-летия со дня рождения мастера. Вход на все события будет свободным для всех желающих. Программа начнется в полдень с торжественной церемонии, с возложения цветов к памятной доске Эрнста Неизвестного (она расположена по адресу: улица Физкультурников, 30). Эта церемония станет данью уважения великому скульптору, чья судьба тесно связана с Уралом.Основные мероприятия продолжат в стенах музея на улице Добролюбова, 14. В 16.00 начнётся тематическая программа под названием «Люди и маршруты». Организаторы посвятили её осмыслению творческого пути и наследия мастера. Гости смогут ближе познакомиться с биографией и работами знаменитого уральца. Мероприятие позволит по-новому взглянуть на маршруты художника, связавшие Екатеринбург, Москву, Нью-Йорк и весь мир.Эрнст Неизвестный (1925–2016) — всемирно известный скульптор, философ, уроженец Свердловска (ныне Екатеринбург). Его творческий путь начался на Урале, где он учился в художественной школе. После тяжелого ранения на фронте в 18 лет он вернулся к искусству, став одним из самых ярких и независимых мастеров второй половины XX века. Наибольшую известность ему принесли монументальные композиции, полные экспрессии и философской глубины. Среди главных работ — «Маска скорби», памятник «Возрождение» и гигантское «Древо жизни» в Одессе. В 2013 году в Екатеринбурге был открыт Художественный музей Эрнста Неизвестного, ставший крупнейшим собранием его графики и скульптуры в России. Мероприятие для возрастной категории 18+