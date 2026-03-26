Мужчины на Урале посещают барберов в среднем восемь раз в год

«Барбершопы — это категория с коротким циклом принятия решения: пользователь не планирует визит заранее, а выбирает мастера в моменте, сравнивая несколько предложений. В таких сценариях реклама становится частью процесса выбора — она позволяет показать релевантное предложение в тот момент, когда пользователь уже сформировал потребность и готов рассматривать варианты. На Авито это особенно заметно: аудитория приходит на площадку с конкретным запросом, и рекламные форматы помогают брендам встроиться в этот процесс сравнения и повлиять на итоговое решение», —



прокомментировал итоги исследования директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Эксперты Авито Услуг и Авито Рекламы выяснили, как часто мужчины в Уральском федеральном округе обращаются к барберам. В частности, оказалось, что за прошлый год услугами барбершопов стали интересоваться втрое больше бородачей.Исследование охватило 10 тысяч жителей России. Данные по УФО позволили составить портрет типичного клиента барбершопа. Оказалось, что услугами парикмахерских и барбершопов пользуются 60% опрошенных уральцев. Из них 44% выбирают именно барбершопы, а остальные отдают предпочтение классическим парикмахерским. Пятнадцать процентов мужчин посещают барбера раз в месяц, 9% — раз в две-три недели или даже чаще. Ещё 9% приходят раз в два-три месяца. В среднем получается около восьми посещений в год.Самой востребованной услугой остаётся стрижка — её выбирают 70% мужчин. Комплекс «стрижка + борода» популярен у 18% клиентов. Оформлением бороды интересуются 12%, уходом за кожей лица — также 12%. Классическое бритьё, в том числе опасной бритвой, выбирают 10% посетителей. Окрашивание волос или бороды пока находится в нишевом сегменте — его доля составляет 5%.Мероприятие для возрастной категории 18+