На трассе Екатеринбург—Тюмень вводят реверсивное движение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 31 марта 2026 года, на федеральной трассе Р-351 вводятся временные ограничения для автомобилистов. Изменения связаны с проведением плановых работ в рамках реконструкции и капитального ремонта дороги.Сложности в пути автомобилисты могут встретить на участке «Обход поселка Белоярский». Именно здесь специалисты приступят к ответственному этапу строительства. С 10.00 до 11.00 запланирован монтаж балок пролётного строения. Для обеспечения безопасности рабочих и проезда транспорта на это время будет организовано реверсивное движение (то есть, поочередный пропуск автомобилей в одном направлении).Водителям следует быть готовыми к тому, что в указанный час возможно накопление транспорта. Дорожники призывают автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут, чтобы не возникло задержек в дороге. Мероприятие для возрастной категории 18+