Щенка с рахитом бросили в коттеджном посёлке под Екатеринбургом
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
В одном из коттеджных поселков под Екатеринбургом нашли щенка, которого привезли и бросили прямо на улице. Момент, когда малыша оставили на произвол судьбы, попал на камеры видеонаблюдения.
Найдёнышу дали временное имя Балбес. Получил он его за шаловливый характер и нескончаемую энергию для игр. В другой ситуации игривый нрав мог бы только радовать. Но в данном случае малышу нужен покой из-за диагноза «гиперфлексия запястья», а он, не понимая этого, бегает и прыгает, как здоровый щенок.
Как подозревают в зооприюте «Клякса», взявшегося опекать Балбеса, щенок появился у заводчиков собак. Его неправильно кормили, поэтому и развился рахит. А заметив неправильное развитие лапы, малыша забраковали и выкинули.
При этом, Балбес ещё может вырасти в здоровую полноценную собаку. Для этого ему нужно полноценное сбалансированное питание. Помочь «Кляксе» закупить качественный сухой корм для щенков и оплатить необходимое лечение можно по следующим реквизитам:
карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)Мероприятие для возрастной категории 18+
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
