Щенка с рахитом бросили в коттеджном посёлке под Екатеринбургом

карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),

корреспондентский счет

№ 30101810145250000411,

БИК 044525411,

ИНН банка 7702070139,

КПП банка 770943002

ОКПО 01929672

Расчетный счет

40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001

Благотворительный фонд «Клякса»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В одном из коттеджных поселков под Екатеринбургом нашли щенка, которого привезли и бросили прямо на улице. Момент, когда малыша оставили на произвол судьбы, попал на камеры видеонаблюдения.Найдёнышу дали временное имя Балбес. Получил он его за шаловливый характер и нескончаемую энергию для игр. В другой ситуации игривый нрав мог бы только радовать. Но в данном случае малышу нужен покой из-за диагноза «гиперфлексия запястья», а он, не понимая этого, бегает и прыгает, как здоровый щенок.Как подозревают в зооприюте «Клякса», взявшегося опекать Балбеса, щенок появился у заводчиков собак. Его неправильно кормили, поэтому и развился рахит. А заметив неправильное развитие лапы, малыша забраковали и выкинули.При этом, Балбес ещё может вырасти в здоровую полноценную собаку. Для этого ему нужно полноценное сбалансированное питание. Помочь «Кляксе» закупить качественный сухой корм для щенков и оплатить необходимое лечение можно по следующим реквизитам:Мероприятие для возрастной категории 18+