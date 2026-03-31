Приговор газовщику ЕВРАЗ НТМК по делу о взрыве на доменной печи вступил в силу
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Одновременно с новостью о взыскании компенсации с акционерного общества «ЕВРАЗ», пришло известие о завершении судебных тяжб в отношении газовщика этой компании. Мужчину признали виновным во взрыве, унесшем жизнь рабочего.
В январе текущего года Тагилстроевский районный суд признал газовщика виновным в нарушении требований промышленной безопасности. Его действия повлекли тяжкий вред здоровью человека и гибель коллеги утром 10 сентября 2024 года. Преступление квалифицировано по части 2 статьи 217 УК РФ. Местом происшествия стала площадка установки по подготовке газокислородной смеси доменной печи № 6. Суд установил, что газовщик выполнял пробный пуск оборудования. При этом он нарушил технологический регламент, не проверив исходное состояние запорной арматуры. Мужчина отдал команду на запуск системы, не убедившись в безопасности процедуры. Это привело к образованию взрывоопасной смеси природного газа и кислорода.
В момент взрыва и последующего возгорания рядом с оборудованием находились члены бригады. Один из рабочих получил смертельные травмы и скончался на месте. Второй пострадавший получил термические ожоги около 37% поверхности тела, что признано тяжким вредом здоровью.
В ходе заседания обвиняемый сначала частично признавал вину, но позже изменил позицию на полное непризнание. Суд счёл доказательства следствия достаточными для обвинительного приговора. Первоначально мужчине назначили 3 года лишения свободы с заменой на принудительные работы.
Приговор был обжалован осужденным, а также прокурором, внесшим апелляционное представление. Свердловский областной суд внёс в приговор технические изменения, уточнив вид наказания. В остальном приговор был оставлен без изменения, а подсудимый лишён права работать на опасных производственных объектах в течение двух лет. Приговор сегодня вступил в законную силу.
