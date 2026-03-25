Штраф в 85 миллионов рублей получила предпринимательница из Верхней Пышмы из-за взятки
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Предпринимательница из Верхней Пышмы Любовь Новгородова получила крупный штраф в размере 85 миллионов рублей из-за взятки, которую она передала за помощь с получением муниципальных контрактов.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в период с 28 марта 2024 года по январь 2025 год Новгородова лично, а также через посредника передавала директору МКУ «УКС и ЖКХ ГО Верхняя Пышма» взятки в деньгах и подарках на общую сумму 1 370 369 рублей 90 копеек за содействие в заключении муниципальных контрактов и договоров на поставку мебели и оборудования с подконтрольными ей компаниями (организациями — ИП Новгородова Л.Н., ООО «Мебельная фабрика «Долфин», ООО «Мир Мебели 2002», ООО «Люкс»), а также за беспрепятственную приёмку и оплату поставок.
Отмечается, что вину Любовь Новгородова не признала, заявив, что делала подарки в рамках делового этикета.
Верхнепышминский городской суд признал её виновной в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и назначил штраф: сначала в размере 95,9 миллиона рублей, но потом смягчил до 85 миллионов, учтя время, которое осуждённая провела под стражей. Приговор ещё может быть обжалован.
Сообщается, что уголовное дело в отношении взяткополучателя выделено в отдельное производство.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в период с 28 марта 2024 года по январь 2025 год Новгородова лично, а также через посредника передавала директору МКУ «УКС и ЖКХ ГО Верхняя Пышма» взятки в деньгах и подарках на общую сумму 1 370 369 рублей 90 копеек за содействие в заключении муниципальных контрактов и договоров на поставку мебели и оборудования с подконтрольными ей компаниями (организациями — ИП Новгородова Л.Н., ООО «Мебельная фабрика «Долфин», ООО «Мир Мебели 2002», ООО «Люкс»), а также за беспрепятственную приёмку и оплату поставок.
Отмечается, что вину Любовь Новгородова не признала, заявив, что делала подарки в рамках делового этикета.
Верхнепышминский городской суд признал её виновной в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и назначил штраф: сначала в размере 95,9 миллиона рублей, но потом смягчил до 85 миллионов, учтя время, которое осуждённая провела под стражей. Приговор ещё может быть обжалован.
Сообщается, что уголовное дело в отношении взяткополучателя выделено в отдельное производство. Мероприятие для возрастной категории 18+
