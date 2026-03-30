ГИТИС и МТС помогут уральским абитуриентам пройти онлайн-отбор
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Свердловской области стартовал приём заявок на участие в уникальном образовательном проекте. МТС и Государственный институт театрального искусства объявили о начале регистрации на онлайн-отбор абитуриентов.
Отбор проводится для прохождения учёбы театральному искусству в период 2026/2027. Вести прослушивания будет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Андрей Оганян. Все творческие встречи пройдут в дистанционном формате. Для их проведения используется цифровая платформа МТС Линк. Лучшие участники получат рекомендации для прохождения следующих этапов поступления в ГИТИС.
Проект реализуется в рамках крупной образовательной инициативы «Поколение М». Он даёт возможность абитуриентам из регионов попробовать свои силы в первичном отборе. Предварительная регистрация на творческую встречу уже открыта по специальной ссылке. Участвовать могут выпускники школ и колледжей 2026 года, а также выпускники образовательных учреждений прошлых лет. Главное условие для последних — наличие действующих результатов ЕГЭ. Для прослушивания необходимо подготовить программу из нескольких произведений разных жанров. В неё должны входить басня, стихотворение и отрывок прозы. Также педагог может попросить спеть песню или исполнить танцевальный номер.
Директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров отметил, что Урал всегда был кузницей актерских кадров. Он напомнил о знаменитых земляках: Александре Демьяненко, Маргарите Тереховой и других. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский подчеркнул, что больше половины студентов вуза — ребята из регионов. Он добавил, что онлайн-отбор с МТС — это исключительный формат, который уже помог многим талантам поступить в прославленный театральный институт. Мероприятие для возрастной категории 18+
