Стрелковый клуб в Екатеринбурге закрыли после гибели посетителя

13.23 Вторник, 31 марта 2026
Фото: Кировский районный суд
Кировский районный суд Екатеринбурга вынес решение в отношении спортивно-стрелкового клуба «Леон». Организация признана виновной в нарушении правил оборота оружия.

Месяц назад, 21 февраля, на стрелковом объекте клуба, расположенном на улице Шоферов, 5А произошла трагедия. В этот день в клубе проходили учебно-тренировочные занятия по практической стрельбе. Сотрудники клуба передали 24-летнему посетителю короткоствольное нарезное оружие и патроны к нему. При этом молодой человек не имел необходимых разрешительных документов. У него отсутствовали разрешения на хранение и ношение оружия. Закончилось это самострелом и гибелью стрелка.

Суд признал клуб «Леон» виновным в нарушении статьи 20.8 Кодекса об административных правонарушениях. Данная норма предусматривает ответственность за нарушение правил производства, хранения и учёта оружия. В качестве наказания суд избрал приостановление деятельности клуба. Срок административного наказания составил 25 суток. Суд особо отметил, что исполнение постановления должно быть немедленным. Это означает, что клуб не может работать с момента вынесения решения.

В настоящий момент постановление суда ещё не вступило в законную силу. У представителей клуба есть право обжаловать решение районного судьи в вышестоящей инстанции.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Суд лишил жительницу Красноуральска недвижимости за фиктивную регистрацию иностранцев
24 марта 2026
За поддельные водительские права осудили жителя Байкаловского района
25 марта 2026
Житель Новосибирска мошенничал в Екатеринбурге
26 марта 2026
Почти 1,8 млн заплатит экс-заведующая детсадом в Екатеринбурге за фиктивное трудоустройство подруг
30 марта 2026

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Из-за санкций Екатеринбург был вынужден законсервировать автобусы почти на полмиллиарда рублей

Произведённые в Беларуси и Башкирии автобусы были укомплектованы запчастями из Германии и США
