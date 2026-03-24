Стрелковый клуб в Екатеринбурге закрыли после гибели посетителя

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес решение в отношении спортивно-стрелкового клуба «Леон». Организация признана виновной в нарушении правил оборота оружия.Месяц назад, 21 февраля, на стрелковом объекте клуба, расположенном на улице Шоферов, 5А произошла трагедия. В этот день в клубе проходили учебно-тренировочные занятия по практической стрельбе. Сотрудники клуба передали 24-летнему посетителю короткоствольное нарезное оружие и патроны к нему. При этом молодой человек не имел необходимых разрешительных документов. У него отсутствовали разрешения на хранение и ношение оружия. Закончилось это самострелом и гибелью стрелка.Суд признал клуб «Леон» виновным в нарушении статьи 20.8 Кодекса об административных правонарушениях. Данная норма предусматривает ответственность за нарушение правил производства, хранения и учёта оружия. В качестве наказания суд избрал приостановление деятельности клуба. Срок административного наказания составил 25 суток. Суд особо отметил, что исполнение постановления должно быть немедленным. Это означает, что клуб не может работать с момента вынесения решения.В настоящий момент постановление суда ещё не вступило в законную силу. У представителей клуба есть право обжаловать решение районного судьи в вышестоящей инстанции. Мероприятие для возрастной категории 18+