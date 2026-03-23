Администрацию Гаринского округа обязали ликвидировать несанкционированную свалку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Гаринском районе Свердловской области природоохранная прокуратура выявила серьёзное нарушение экологического законодательства. Во время прокурорской проверки была обнаружена незаконная свалка.Свалка образовалась на земельном участке, относящемся к категории земель населённых пунктов, образовалась несанкционированная свалка. Она расположилась в границах районного поселка Гари. Нарушители складировали там коммунальные и бытовые отходы. Разрешительные документы на организацию такого объекта отсутствовали.Прокуратура признала, что бездействие местных властей создает угрозу экологическому благополучию жителей. В связи с выявленными нарушениями прокурор обратился в Серовский районный суд. В иске содержалось требование обязать администрацию Гаринского округа ликвидировать незаконную свалку. Прокурор настаивал на установлении конкретного срока для устранения нарушений.Суд, изучив материалы дела, встал на сторону надзорного ведомства и удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме. Решением суда на администрацию муниципального округа возложена обязанность по ликвидации свалки. Для выполнения работ местным властям отведено 180 дней после вступления решения в законную силу. В противном случае в отношении ответственных должностных лиц могут быть приняты дополнительные меры прокурорского реагирования. Мероприятие для возрастной категории 18+